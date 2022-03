[EN VIVO] Colo Colo vs. Palestino: ¿a qué hora juegan por el Campeonato Nacional de Chile 2022?

Colo Colo vs. Palestino juegan EN VIVO este domingo 20 de marzo desde las 3.30 p. m. (hora peruana) por la séptima jornada del Campeonato Nacional 2022 de Chile. Este encuentro se jugará en el Estadio Municipal de La Cisterna y contará con la transmisión de TNT Sports y Estadio TNT. Además, puedes seguir todas las incidencias a través de la web de La República Deportes.

El Cacique viene de derrotar 1-0 a Antofagasta y se encuentra en el cuarto lugar del fútbol chileno con 11 puntos. Por su parte, el equipo dirigido por Gustavo Costas perdió 3-1 ante Audax Italiano en la fecha anterior y se ubica en el séptimo puesto de la tabla con nueve unidades.

Colo Colo vs. Palestino: ficha del partido

Partido Colo Colo vs. Palestino ¿Cuándo juegan? Domingo 20 de marzo ¿A qué hora juegan? 3.30 p.m. (hora peruana) ¿Qué canal transmite? TNT Sports y Estadio TNT ¿Dónde juegan? Estadio Municipal de La Cisterna

Colo Colo vs. Palestino: posibles alineaciones

Colo Colo: Brayan Cortés; Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor, Gabriel Suazo; César Fuentes, Esteban Pavez; Leonardo Gil; Pablo Solari, Juan Martín Lucero y Gabriel Costa.

Palestino: Daniel Sappa; Benjamín Rojas, José Bizama, Agustín Farías, Cristián Suárez, Brayan Véjar; Rodrigo Gómez, Ariel Martínez y Misael Dávila; Bryan Carrasco y Luis Jiménez.

¿A qué hora juegan Colo Colo vs. Palestino?

Perú: 3.30 p. m.

Bolivia: 4.30 p. m.

Venezuela: 4.30 p. m.

Chile: 5.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

México: 2.30 p. m.

España: 9.30 p. m.

¿Qué canal transmitirá el Colo Colo vs. Palestino?

En territorio chileno, la televisación del clásico Colo Colo vs. Palestino irá por cuenta de los canales TNT Sports 2 y TNT Sports HD, señales que tienen los derechos del campeonato local.

¿Dónde ver Colo Colo vs. Palestino por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Colo Colo vs. Palestino por internet, sintoniza la señal del Estadio TNT Sports, servicio de streaming de la cadena TNT Sports. En caso no cuentes con acceso al mismo, también tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo sintonizar Colo Colo vs. Palestino vía TNT Sports?

Según el operador de TV paga que tengas contratado, estos son los canales que deberás sintonizar para ver el Colo Colo vs. Palestino:

TNT Sports 2

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TUVES: 504 (SD).

TNT Sports HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD).

¿Cuánto cuesta la suscripción a Estadio TNT Sports?

Si deseas suscribirte a Estadio TNT Sports para ver el Colo Colo vs. Palestino, ten en cuenta que la tarifa mensual por este servicio es de 10.990 pesos chilenos. Fuera de Chile, el costo asciende a los 17 dólares, por el mismo periodo de tiempo.

¿Cuál es la programación de TNT Sports HD?

Además del Colo Colo vs. Palestino, la señal de TNT Sports ofrece la transmisión de los partidos de la primera y segunda división de Chile, así como los encuentros de la selección de este país por torneos como eliminatorias y Copa América. Su programación también incluye espacios dedicados al análisis de cada jornada futbolística a nivel local e internacional.

Colo Colo vs. Palestino: últimos enfrentamientos

Palestino 1 – 2 Colo Colo (Chile Primera A, 03/10/2021)

Colo Colo 1 – 1 Palestino (Copa Chile, 11/07/2021)

Palestino 2 – 3 Colo Colo (Copa Chile, 08/07/2021)

Colo Colo 1 – 2 Palestino (Chile Primera A, 08/05/2021)

Palestino 3 – 1 Colo Colo (Chile Primera A, 14/11/2020)

¿Dónde juegan Colo Colo vs. Palestino?

El encuentro Colo Colo vs. Palestino se jugará en el Estadio Municipal de La Cisterna, ubicado en la ciudad de Santiago, Chile.