Cantolao vs. Melgar: ¿a qué hora y dónde ver el partido de HOY por la Liga 1 Betsson?

Cantolao vs. Melgar se miden EN VIVO HOY, domingo 20 de marzo, desde las 11.00 a. m. por la séptima jornada de la Liga 1 Betsson 2022. El duelo entre el Delfín y los rojinegros tendrá como escenario el Estadio Miguel Grau del Callao y la transmisión estará a cargo de Gol Perú. Asimismo, puedes seguir la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes. Aquí encontrarás las alineaciones confirmadas, el relato minuto a minuto, la recopilación en video de todos los goles y el resumen con el resultado final.

Cantolao vs. Melgar: ficha del partido

Partido Cantolao vs. Melgar ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 20 de marzo ¿A qué hora? 11.00 a. m. ¿Dónde? Estadio Miguel Grau ¿En qué canal? Gol Perú

Cantolao vs. Melgar: la previa

Sumar para escalar. Cantalao y Melgar disputarán uno de los cotejos más entretenidos de la séptima jornada de la Liga 1 Betsson. Si bien ambas escuadras no tuvieron el mejor de los arranques, en sus últimos compromisos dejaron gratas impresiones ante dos de los candidatos.

El Delfín logró un agónico empate en su visita ante Sporting Cristal y ante los rojinegros buscará sumar su tercer partido consecutivo sin conocer la derrota. Por el momento se ubican en la casilla 17 con cuatro unidades.

Por su parte, los dirigidos por Néstor Lorenzo vienen de asegurar su clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana y necesitan recuperar terreno en el plano local. El conjunto arequipeño marcha en el puesto 12 con siete puntos y en su anterior presentación por el torneo local se impuso ante Alianza Lima.

¿A qué hora juegan Cantolao vs. Melgar?

El enfrentamiento entre Cantolao vs. Melgar empezará a partir de las la 11.00 a. m. (hora peruana). Revisa la guía de horarios para seguir el duelo.

Perú: 11.00 a. m.

Colombia: 11.00 a. m.

Ecuador: 11.00 a. m.

Bolivia: 12.00 p. m.

Venezuela: 12.00 p. m.

Paraguay: 1.00 p. m.

Chile: 1.00 p. m.

Brasil: 1.00 p. m.

Argentina: 1.00 p. m.

Uruguay: 1.00 p. m.

¿Qué canal transmite Cantolao vs. Melgar?

La señal encargada de televisar el encuentro Cantolao vs. Melgar será Gol Perú, canal exclusivo de Movistar que cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de cotejos de la Liga 1 2022.

¿Qué canal es Gol Perú?

Si no quieres perderte el choque Cantolao vs. Melgar, sintoniza los siguientes canales de Movistar TV para encontrar la señal de Gol Perú:

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Cuál es la programación de Gol Perú?

En la señal de Gol Perú, además de partidos como el Cantolao vs. Melgar y el resto de duelos del torneo peruano, podrás encontrar espacios de análisis, entrevistas y programas informativos acerca de lo más destacado del balompié nacional y los peruanos en el extranjero.

¿Cómo ver Cantolao vs. Melgar EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión de Cantolao vs. Melgar por internet, sintoniza Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal Gol Perú. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Cantolao vs. Melgar: alineaciones probables

Cantolao: Limousin, Roque, Sánchez, Ramírez, Quijano, Zambrano, Peña, Manzaneda, D’Arrigo, Reyna y Pastorini.

Melgar: Cáceda, Ramos, Denemoustier, Orzán, Reyna, Arias, Tandazo, Pérez Guedes, Bordacahar, Iberico y Cuesta.

Cantolao vs. Melgar: últimos enfrentamientos

¿Dónde se jugará el partido Cantolao vs. Melgar?

El duelo entre Cantolao vs. Melgar se jugará en el Estadio Miguel Grau del Callao. Dicho recinto cuenta con capacidad para albergar a más de 17.000 espectadores.