➤ ADT Tarma vs. Ayacucho FC EN VIVO: ¿A qué hora juegan por la Liga 1 2022?

HOY, ver ADT Tarma vs. Ayacucho FC EN VIVO y EN DIRECTO por la séptima fecha de la Liga 1. El duelo comenzará a las 3.30 p. m. y se llevará a cabo en el Estadio Huancayo, ubicado en Junín. Debido a una falta de acuerdo de transmisión, este partido no podrá ser visualizado en televisión. Sin embargo, puedes seguir el minuto a minuto, las alineaciones confirmadas, todos los goles y todas las incidencias EN VIVO ONLINE a través de la web de La República Deportes.

Ficha del encuentro: ADT Tarma vs. Ayacucho FC

Partido ADT Tarma vs. Ayacucho FC ¿Cuándo? Hoy, domingo 20 de marzo ¿A qué hora? 3.30 p.m. (hora local) ¿Dónde? Estadio Huancayo en Junín ¿En qué canal? Web de La República Deportes

Posibles alineaciones: ADT Tarma vs. Ayacucho FC

Posible alineación de ADT Tarma

Barrios, Kambou, Ramirez, Ancajima, Reyes, Tello, Velarde, Vargas, Aliaga, Serna y Rengifo.

Posible alineación de Ayacucho FC

Espinoza, Salazar, Barrios, Techera, Mendieta, Morales, Royón, Quina, Magallanes, Arce y Chávez.

¿A qué hora juegan ADT Tarma vs. Ayacucho FC?

El duelo EN VIVO entre ADT Tarma vs. Ayacucho FC por la séptima jornada de la Liga 1 2022 comenzará a las 3.30 p. m. (hora peruana).

¿Dónde ver el duelo entre ADT Tarma vs. Ayacucho FC?

Debido a la ausencia de acuerdos de transmisión para el compromiso entre ADT Tarma vs. Ayacucho FC, este duelo no podrá ser visualizado por televisión. No obstante, puedes seguir el minuto a minuto, todos los goles y todas las incidencias AQUÍ, por la web de La República Deportes.

¿Dónde juegan ADT Tarma vs. Ayacucho FC?

El cotejo EN VIVO entre ADT Tarma vs. Ayacucho FC se llevará a cabo en el Estadio Huancayo, ubicado en Junín. A continuación, te mostramos la ubicación del coloso deportivo.