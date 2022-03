¿A qué hora ver Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO por el clásico de LaLiga Santander?

Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO se enfrentan este domingo 20 de marzo a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana) en el estadio Santiago Bernabéu. El clásico por la fecha 29 de LaLiga Santander 2021-22 se podrá ver vía DirecTV Sports, pero también tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te llevará las alineaciones confirmadas, el relato minuto a minuto con los videos de goles y la recopilación de las mejores jugadas.

Barcelona vs. Real Madrid: ficha del partido

Partido Barcelona vs. Real Madrid ¿Cuándo juegan? Domingo 20 de marzo ¿A qué hora? 3.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Santiago Bernabéu ¿En qué canal? DirecTV Sports

Horarios de Barcelona vs. Real Madrid

En España, el clásico Barcelona vs. Real Madrid se jugará desde las 9.00 p. m. (3.00 p. m. de Perú). Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

México: 2.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

El planeta fútbol se paralizará durante 90 minutos en esta jornada dominguera. El estadio Santiago Bernabéu se vestirá de gala para recibir el clásico Real Madrid vs. Barcelona, el enfrentamiento más mediático del balompié mundial por la calidad de los equipos que se miden en este duelo.

El equipo blanco será local y buscará imponer condiciones en su casa no solo para prolongar la vigencia de su dominio sobre el tradicional rival, sino también para consolidarse como el máximo favorito a ganar LaLiga Santander, la cual lidera con amplio margen de ventaja sobre su escolta Sevilla.

Para el entrenador blanco, Carlo Ancelotti, la ausencia de su goleador Karim Benzema no supondrá mayor inconveniente, pues confía en que su escuadra pueda repetir su funcionamiento normal a pesar de no contar con su elemento más peligroso.

“Podemos hacerlo bien sin Benzema, que es obviamente una parte muy importante de este equipo, finaliza muy bien el trabajo de todos. Sin él, tenemos que mantener el mismo trabajo y buscar distintas soluciones en ataque”, manifestó en conferencia de prensa.

Real Madrid no pierde contra Barcelona desde el 2019. Foto: AFP

En tienda blaugrana, la ilusión es sacudirse de una mala racha de seis juegos sin poder celebrar ante los capitalinos. El interés de obtener los tres puntos pasa también por afianzarse en zona de clasificación a la próxima temporada de la Champions League.

Aunque sufrió un duro revés en su primer clásico, que dirigió meses atrás, el técnico Xavi Hernández aseguró que saldrá en este juego con la intención de buscar la victoria, pues los triunfos constituyen “la alegría para el barcelonismo”.

“Jugar en el Bernabéu siempre es muy complicado, pero estamos listos y motivados. Saldremos a sacar los tres puntos, tenemos que mostrar personalidad. Ganar al Madrid es un plus, pero cada victoria es una alegría”, refirió.

La última vez que ambos equipos se midieron por un clásico en el estadio Santiago Bernabéu, el resultado fue 2-0 para los locales con goles de Vinícius Jr. y Mariano Díaz. Aunque el español sigue en la plantilla, es poco probable su presencia, caso contrario al del brasileño, que es pieza fundamental en el esquema de ‘Carletto’.

El saldo general de los clásicos Barcelona vs. Real Madrid favorece a los merengues. Foto: AFP

¿Dónde ver Barcelona vs. Real Madrid?

En los países hispanohablantes de Sudamérica (excepto Bolivia y Paraguay), el Barcelona vs. Real Madrid se podrá ver por la señal de DirecTV Sports.

Argentina: DirecTV Sports

Bolivia: Tigo Sports

Brasil: Star Plus

Chile: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports

México: Sky Sports

Perú: DirecTV Sports

Uruguay: DirecTV Sports

Venezuela: DirecTV Sports

Estados Unidos: ESPN+

España: Movistar+ LaLiga, M+ LaLiga 1, M+ LaLiga 2, M+ LaLiga UHD, LaLiga TV.

¿Cómo seguir Barcelona vs. Real Madrid ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Barcelona vs. Real Madrid por internet, sintoniza la señal de DirecTV GO, servicio de streaming que incluye el canal DirecTV Sports. En caso no cuentes con acceso al mismo, puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Posibles alineaciones de Barcelona vs. Real Madrid

Para esta edición del Barcelona vs. Real Madrid, el técnico blaugrana Xavi Hernández apostaría por el tridente ofensivo de Ferran Torres, Ousmane Dembélé y Pierre-Emerick Aubameyang. Por su parte, Carlo Ancelotti deberá encomendar en Vinícius Jr. la labor de marcar dada la ausencia de su artillero Karim Benzema.

Barcelona: Ter Stegen; Alves, Araujo, Piqué, Jordi Alba; Sergio Busquets, Pedri, Frenkie de Jong; Dembélé, Ferran y Aubameyang.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Nacho; Casemiro, Kroos, Modric; Rodrygo, Vinícius y Marco Asensio.

Últimos partidos de Barcelona vs. Real Madrid

El historial reciente del clásico Barcelona vs. Real Madrid evidencia una absoluta superioridad de los merengues, que se impusieron en los cinco últimos cruces.

Barcelona 2-3 Real Madrid | 12.01.22

Barcelona 1-2 Real Madrid | 24.10.21

Real Madrid 2-1 Barcelona | 10.04.21

Barcelona 1-3 Real Madrid | 24.10.20

Real Madrid 2-0 Barcelona | 01.03.20.

¿Dónde juegan Barcelona vs. Real Madrid?

El escenario que acogerá este compromiso será el estadio Santiago Bernabéu, recinto deportivo propiedad del club Real Madrid, con capacidad para acoger a 81.000 espectadores.