¿Y el Fair Play? ‘Chiquito’ Flores comete blooper y le anotan al último segundo en partido de F7

¡Lo hizo de nuevo! Juan ‘Chiquito’ Flores volvió a hacer de las suyas durante un partido de la Superliga de fútbol 7, donde cometió un blooper muy similar al de Gianluigi Donnarumma durante el Real Madrid-PSG. El exfutbolista peruano trató de salir jugando durante los últimos minutos del Géminis vs. Purito Pando. Sin embargo, perdió el balón rápidamente y la jugada concluyó en el gol del equipo rival.

Los comentaristas reaccionaron con gran sorpresa y compararon al exfutbolista de Universitario con Donnarumma. “Hizo la de Donnarumma”, “‘Chiquito’ ¿qué pasó ‘Chiquito’?” y “‘Chiquito’ vio el Real Madrid-PSG, Ramón”, fue la divertida reacción de los relatores.

Blooper de ‘Chiquito’ Flores

¿Qué es de la vida de Juan ‘Chiquito’ Flores?

El recordado portero no se encuentra tan alejado del deporte. Lo último que se pudo conocer es que estuvo presente en la inauguración de una losa deportiva ubicada en Chosica, donde tuvo una tensa discusión con un hincha de Alianza Lima. Además, se le suele ver participando en distintos campeonatos de barrio.

‘Chiquito’ Flores pudo jugar en el River Plate de Argentina

El exarquero dio a conocer pasajes poco conocidos de su carrera futbolística. A través de una entrevista vía Instagram, dio detalles de su paso por el conjunto ‘Millonario’ y por qué no logró quedarse.

“En ese tiempo todos los futbolistas tenían que tener pasaporte comunitario y el apellido europeo. Yo tuve la oportunidad de ir a Túnez, pero le dije a mi empresario ‘voy a ir a Túnez a ganar lo mismo que gano en el Perú, entonces prefiero quedarme acá’ . El idioma, la comida me complicó mucho, no era mucho el dinero, por eso me quedé en Universitario”, contó el exfutbolista.

“Alfredo (Gonzáles) tenía otra oportunidad para mí; me dio la prueba para jugar en River. Tuve la prueba de casi dos meses, me han ‘matado’ entrenando. Ahí estuvo Comizzo de primer arquero. Hice la pretemporada, le pedía agua al utilero y no te la daban , me decían que tenía que acabar (el entrenamiento)”, reveló.