Independiente vs. Racing: ¿a qué hora y dónde ver el partido de hoy?

Independiente vs. Racing se enfrentan HOY en VIVO y EN DIRECTO en el clásico de Avellaneda por la Copa de la Liga Profesional. El cotejo iniciará a las 6.45 p. m. (hora peruana) y 8.45 p. m. (hora argentina) y contará con la transmisión de Fox Sports Premium, ESPN y Star Plus. Asimismo, tienes la opción de seguir GRATIS POR INTERNET este y otros encuentros de hoy a través de la web de La República Deportes.

Independiente vs. Racing: ficha del partido

Partido Independiente vs. Racing ¿Cuándo juegan? HOY, 19 de marzo ¿A qué hora? 6.45 p. m. (hora peruana) y 8.45 p. m. (hora argentina) ¿Dónde? Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini (Avellaneda) ¿En qué canal? Fox Sports Premium, ESPN y Star Plus

¿A qué hora juegan Independiente vs. Racing?

Perú: 6.45 p. m.

Colombia: 6.45 p. m.

Ecuador: 6.45 p. m.

México: 6.45 p. m.

Venezuela: 7.45 p. m.

Bolivia: 7.45 p. m.

Chile: 8.45 p. m.

Paraguay: 8.45 p. m.

Argentina: 8.45 p. m.

Uruguay: 8.45 p. m.

Brasil: 8.45 p. m.

¿Qué canal transmite Independiente vs. Racing?

El Independiente vs. Racing será transmitido EN VIVO a través de Fox Sports Premium en territorio argentino y ESPN para gran parte de Sudamérica. Asimismo, Star Plus llevará el partido de manera ONLINE.

¿Dónde VER EN VIVO Independiente vs. Racing vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver Independiente vs. Racing ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Independiente vs. Racing por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes .

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Independiente vs. Racing?

Para acceder a Star Plus para ver el Independiente vs. Racing, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Independiente vs. Racing: posibles alineaciones

Independiente: Sebastián Sosa; Alex Vigo, Sergio Barreto, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Rodríguez; Carlos Benavídez o Lucas González; Lucas Romero, Alan Soñora, Gastón Togni o Andrés Roa; Damián Batallini y Leandro Benegas

Sebastián Sosa; Alex Vigo, Sergio Barreto, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Rodríguez; Carlos Benavídez o Lucas González; Lucas Romero, Alan Soñora, Gastón Togni o Andrés Roa; Damián Batallini y Leandro Benegas Racing: Gastón Gómez; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Emiliano Insúa, Gonzalo Piovi; Aníbal Moreno, Leonel Miranda, Carlos Alcaraz; Tomás Chancalay, Enzo Copetti, Gabriel Hauche.

Independiente vs. Racing: ¿cómo llegan ambos equipos?

Los diablos rojos llegan de cuatro empates consecutivos por el torneo argentino, por lo que son novenos del Grupo B con siete puntos y están a cuatro de disputar los play offs. Por otro lado, la ‘Academia’ es cuarta del Grupo A con 12 unidades y viene de seis partidos sin conocer derrotas, por lo que parte como el favorito para salir victorioso del clásico.

Independiente vs. Racing: últimos enfrentamientos

Independiente 1-0 Racing | 08.08.2021 | Liga Profesional de Fútbol

Racing 1-0 Independiente | 10.04.2021 | Copa de la Liga Argentina

Racing 1-0 Independiente | 09.02.2020 | Liga Profesional de Fútbol

Independiente 1-3 Racing | 23.02.2019 | Liga Profesional de Fútbol

Independiente vs. Racing: estadio

El Independiente vs. Racing se dará en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini de la ciudad de Avellaneda y con capacidad para 49,592 espectadores.