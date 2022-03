Ancelotti descarta a Benzema para el superclásico contra Barcelona: “No me preocupa”

Intentó restar trascendencia a la ausencia de Karim Benzema en el superclásico. Carlo Ancelotti, DT italiano del Real Madrid, aseguró que no le “preocupa” la baja del francés porque “estará en el final de temporada, siendo muy importante” para el equipo en la pelea por LaLiga y la Champions League.

“Karim y Mendy no pueden jugar mañana y se quedan aquí la próxima semana para trabajar con nosotros” , confirmó Ancelotti en rueda de prensa. “Karim tiene 34 años y a veces puede pasar, molestias muy pequeñas de las que se recupera muy pronto y cuando ha vuelto ha marcado la diferencia. Tenemos dos semanas para trabajar con él y cuando vuelva marcará las diferencias como antes. No me preocupa que no juegue mañana, porque estará en el final de temporada, siendo muy importante” , agregó.

Ancelotti afirmó que no ha arriesgado el físico de sus jugadores en ningún momento, ni con Benzema en París o con Toni Kroos en la vuelta de octavos de Champions frente al París Saint-Germain.

“No vamos a arriesgar, nunca hemos arriesgado, tampoco en el partido de París lo hicimos porque Karim podía jugar, pero mañana no puede porque no ha entrenado. Todavía siente un poco de molestia. Es una pequeña lesión, pero no le permite entrenarse ni jugar”, explicó.

“Podemos hacerlo bien sin Benzema, que es obviamente una parte muy importante de este equipo, finaliza muy bien el trabajo de todos. Sin él, tenemos que mantener el mismo trabajo y buscar distintas soluciones en ataque”, manifestó antes de admitir que tiene decidido el sustituto, pero que no lo desvelará hasta una hora antes del partido.