Hamilton y Verstappen con opiniones divididas en la previa del GP de Baréin

El piloto neerlandés Max Verstappen, vigente campeón de la Fórmula 1, iniciará la defensa de su título en el segundo lugar de la largada inicial para el GP de Baréin 2022 luego de su desempeño en la jornada de clasificación previa. Aunque el objetivo era quedarse con el primer puesto, el representante de Red Bull consideró que esta antesala a la carrera no fue del todo mala.

“No ha ido mal del todo. Creo que ha sido un buen día, un buen comienzo. No ha sido un día fantástico, pero tampoco tan malo. Obviamente hay cosas que analizar. Aquí queríamos ir bien en la ‘cuali’, pero también quieres ir bien en carrera, y los neumáticos y su gestión serán importantes”, declaró en rueda de prensa.

El corredor de 24 años indicó que le espera una “buena batalla” con el monegasco Charles Leclerc, quien irá de primero, y el español Carlos Sainz, que saldrá desde la tercera ubicación.

En 2021, Verstappen rompió una racha de ocho años sin títulos para Red Bull. Foto: EFE

Acerca del resultado en la prueba de este sábado, señaló que no siente que su vehículo se encuentre fuera de ritmo pese a que no comprende la razón para haber quedado segundo: “No sé explicar bien qué pasó, en la Q3 (tercera) nos faltó equilibrio, (pero) no está mal, tenemos un buen coche”.

Hamilton sobre rivales: “Están a otro nivel”

El británico, actual subcampeón de la competencia, consideró que este último test de pretemporada fue duro debido a los problemas que se le presentaron la semana pasada. Pese a que suele ser uno de los favoritos en cada inicio de año, esta vez reconoció que se siente en un nivel diferente de los competidores que lograron situarse delante suyo en la clasificación.

“Los chicos que están por delante nuestra están a otro nivel en estos momentos, pero hay mucho en juego aún mañana en la salida y con la estrategia, así que espero al menos poder aguantarles y seguir en la pelea con ellos”, sostuvo el conductor de Mercedes, quien se situó quinto, detrás del mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez.

Hamilton es, junto a Michael Schumacher, el máximo ganador en la historia de la Fórmula 1. Foto: Mercedes

”No somos lo suficientemente rápidos para ganar, eso ya lo dije antes del fin de semana. Parecía que estábamos más atrasados la semana pasada, pero hicimos algunas mejoras y estamos más cerca, así que estoy orgulloso de lo que hemos logrado y del sitio al que hemos llegado”, agregó Hamilton, quien aún así mostró su confianza en ir de menos a más con el transcurrir de las semanas.

”Las mejoras resultan de nuestro esfuerzo colectivo. Estamos trabajando tan duro como podemos y sé que queda aún un largo camino por recorrer, pero a mí me encantan los desafíos”, culminó.

¿A qué hora se corre el GP de Baréin?

La primera carrera de la Fórmula 1 2022 se llevará a cabo este domingo 20 de marzo, desde el Circuito Internacional de Baréin, a partir de las 10.00 a. m. (hora peruana). La República Deportes te llevará la transmisión ONLINE de la competencia, con las incidencias minuto a minuto y los resultados.

Con información de EFE.