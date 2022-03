¿A qué hora juegan César Vallejo vs. Alianza Atlético EN VIVO por la Liga 1 2022?

César Vallejo vs. Alianza Atlético EN VIVO se miden en el estadio Mansiche (Trujillo) por la fecha 7 del Torneo Apertura en la Liga 1 2022. El duelo se disputará a las 7.00 p. m. vía Gol Perú, pero también puedes seguir la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes, con las alineaciones confirmadas de ambos clubes, el marcador actualizado y el resumen con el resultado final.

César Vallejo vs. Alianza Atlético: ficha del partido

Partido César Vallejo vs. Alianza Atlético ¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 19 de marzo ¿A qué hora? 7.00 p. m. ¿Dónde? Estadio Mansiche ¿En qué canal? Gol Perú

¿A qué hora juegan César Vallejo vs. Alianza Atlético?

En territorio peruano, el cotejo César Vallejo vs. Alianza Atlético iniciará a partir de las 7.00 p. m.

Tres compromisos consecutivos sin ganar es la racha de la que intentará sacudirse la Universidad César Vallejo este sábado cuando reciba al sorprendente Alianza Atlético de Sullana, líder de la Liga 1 2022 con puntaje perfecto, por la jornada 7 del Torneo Apertura.

El elenco trujillano lleva dos empates al hilo, el último frente a Atlético Grau por 1-1 gracias a un gol en el último minuto de Carlos Cabello. Los poetas se sitúan en el undécimo lugar de la tabla de posiciones con apenas siete unidades.

El Vendaval, en cambio, goza de un arranque de ensueño con cinco victorias consecutivas que lo tienen en lo más alto de la clasificación. En la fecha previa, despachó sin problemas en su condición de local a la Universidad San Martín con un contundente 3-1.

Aunque el momento actual favorece más a Alianza Atlético, César Vallejo tiene ventaja en cuanto a sus últimos enfrentamientos. De los cinco juegos más recientes entre ambos, los trujillanos se impusieron en cuatro ocasiones y solo cayeron en una.

¿Qué canal transmite César Vallejo vs. Alianza Atlético?

Para Perú, el canal que tendrá a su cargo la televisación del César Vallejo vs. Alianza Atlético será Gol Perú, señal que cuenta con los derechos para transmitir la mayoría de contiendas de la Liga 1 2022.

¿Dónde ver César Vallejo vs. Alianza Atlético por internet?

Si no quieres perderte la transmisión de César Vallejo vs. Alianza Atlético por internet, sintoniza la señal de Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta de canales la señal de Gol Perú. En caso de que no cuentes con acceso al mismo, también puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Últimos partidos de César Vallejo vs. Alianza Atlético

César Vallejo 2-0 Alianza Atlético | 31.07.21

César Vallejo 3-1 Alianza Atlético | 26.06.19

Alianza Atlético 2-4 César Vallejo | 30.09.18

César Vallejo 2-1 Alianza Atlético | 24.06.18

Alianza Atlético 3-1 César Vallejo | 23.05.16.

Pronóstico de César Vallejo vs. Alianza Atlético

Las previsiones de las principales casas de apuestas dan como favorito a César Vallejo, cuya victoria paga como máximo 1,85 veces la cantidad en juego. Por el empate, la cuota llega a los 3,60, mientras que por el triunfo de Alianza Atlético asciende a los 4,75.

¿Dónde juegan César Vallejo vs. Alianza Atlético?

La sede designada para este encuentro será el estadio Mansiche, recinto deportivo ubicado en Trujillo y escenario habitual para los choques como local de la Universidad César Vallejo.