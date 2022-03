➤ Carlos Stein vs. Sporting Cristal: ¿a qué hora y dónde ver el partido de Liga 1-2022?

¿Dónde ver Carlos Stein vs. Sporting Cristal? | Este domingo 20 de marzo, Carlos Stein y Sporting Cristal se enfrentarán por la fecha 7 de la Liga 1 Betsson 2022. El duelo comenzará a la 1.00 p. m. (hora peruana) y se disputará en el Estadio Municipal César Flores Marigorda de la ciudad de Lambayeque.

Carlos Stein vs. Sporting Cristal: últimos enfrentamientos

Carlos Stein vs. Sporting Cristal: ficha del partido

Partido Carlos Stein vs. Sporting Cristal ¿Cuándo juegan? Domingo 20 de marzo ¿A qué hora? 1.00 p. m. (hora de Perú) ¿Dónde? Estadio Municipal César Flores Marigorda ¿En qué canal? La República Deportes

¿A qué hora juegan Carlos Stein vs. Sporting Cristal por Liga 1?

Carlos Stein vs. Sporting Cristal se verán las caras por la liga peruana desde la 1.00 p. m. en las instalaciones del Estadio Municipal César Flores Marigorda este domingo 20 de marzo. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú, Ecuador, Colombia: 1.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Estados Unidos (ET): 2.00 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay: 3.00 p. m.

¿Qué canal transmite Carlos Stein vs. Sporting Cristal?

El encuentro entre Carlos Stein vs. Sporting Cristal no contará con transmisión por televisión. El conjunto carlista, junto a Atlético Grau y ADT, no logró cerrar un acuerdo con Gol Perú (canal que cuenta con los derechos de transmisión de la Liga 1) para la cobertura de sus compromisos.

¿Cómo seguir Carlos Stein vs. Sporting Cristal ONLINE?

Al no contar con ningún canal disponible para ver el Carlos Stein vs. Sporting Cristal, recuerda que puedes seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este cotejo a través de La República Deportes, donde encontrarás las alineaciones confirmadas, videos de los goles y el minuto minuto con todas las incidencias.

¿Dónde se jugará el Carlos Stein vs. Sporting Cristal?

El Estadio Municipal César Flores Marigorda, ubicado en el departamento de Lambayeque, albergará el enfrentamiento entre Carlos Stein vs. Sporting Cristal por la jornada 7 de la Liga 1 Betsson 2022. Dicho recinto cuenta con una capacidad para 8.000 espectadores.