Xavi Hernández a Lionel Messi: “Mientras yo sea entrenador, tiene las puertas abiertas”

En la previa del épico duelo entre FC Barcelona y Real Madrid por la fecha 29 de LaLiga Santander, el entrenador del cuadro blaugrana, Xavi Hernández, brindó una conferencia de prensa en donde aprovechó la ocasión para hacerle una peculiar invitación al astro argentino, Lionel Messi.

“Creo que Messi es el mejor de la historia y de la historia del club. Tendrá las puertas abiertas y mientras sea yo entrenador, si quiere puede venir cada día . Como club le debemos un homenaje grande. Así tiene que ser por lo que nos ha dado, no tiene precio”, señaló el estratega.

Asimismo, Xavi Hernández se refirió al clásico español que se disputará mañana, domingo 20 de marzo, en el estadio Santiago Bernabéu.

“No perdemos en Liga desde hace tiempo, venimos de ganar en Turquía. Pero eso no significa nada. Jugar en el Bernabéu siempre es muy complicado, pero estamos listos y motivados . Saldremos a sacar los tres puntos, tenemos que mostrar personalidad. La competitividad la tenemos. La alegría para el barcelonismo es ganar cada partido. Ganar al Madrid es un plus, pero cada victoria es una alegría ”, enfatizó.

Finalmente, el técnico blaugrana prefirió no dar detalles sobre el equipo que pararía frente al once titular de Carlo Ancelotti, que no contará con la presencia de su máxima figura, Karim Benzema.

“No puedo adelantar nada y tenemos aún un entrenamiento. Ajustaremos cosas. Todos están con un rendimiento muy alto. Todos los titulares y los suplentes han estado bien; hay tantas opciones que hay que decidir y seremos injustos con algunos”, concluyó.

FC Barcelona vs. Real Madrid

Este domingo 20 de marzo, FC Barcelona se medirá ante Real Madrid por la vigésimo novena jornada de LaLiga Santander. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Santiago Bernabéu y comenzará a las 3.00 p. m. (hora peruana).