FBC Melgar busca su primera victoria como visitante ante Cantolao

El FBC Melgar buscará irse al descanso por las eliminatorias mundialistas con un ascenso en la tabla de la Liga 1 y con la satisfacción de haber clasificado a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Este domingo a las 11.00 a. m. en el Estadio Miguel Grau tendrá la gran chance de sumar tres puntos ante Cantolao, equipo que está en los últimos lugares, aunque en la fecha anterior sorprendió con un gran partido ante Sporting Cristal.

Por lo visto en la semana, no habrá muchos cambios en el once titular de Néstor Lorenzo. La única ausencia confirmada es la del defensa Matías Lazo, ya que el juvenil se lesionó y no fue incluido en la lista del club mistiano. Su lugar en la zaga central podría ser cubierto por José Luján.

PUEDES VER: Bernardo Cuesta es el hombre del gol en el FBC Melgar

El resto de la escuadra sería el mismo que el martes logró su clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana; sin embargo, de todas maneras existe la posibilidad de que el entrenador sorprenda con la inclusión de un jugador juvenil.

Los rojinegros no han podido ganar de visita en lo que va del campeonato, su mejor presentación fue un empate ante Cristal, ya que luego perdieron ante Sport Huancayo y UTC en Cajamarca. Al frente estará el equipo de Carlos Silvestri, que al inicio del torneo se puso el cartel de candidato a la baja; no obstante, va mejorando en su rendimiento colectivo.

El árbitro del partido será Bruno Pérez y la posible alineación de Melgar tiene a: Cáceda, Ramos, Reyna, Deneumostier, Luján, Arias, Orzán, Iberico, Pérez, Bordacahar y Cuesta. Mientras que Cantolao formaría con: Limousin, Roque, Sánchez, Ramírez, Quijano, Castillo, Uribe, D’Arrigo, Manzaneda, Reyna y Pastorini.