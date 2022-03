¿A qué hora ver el clásico Tigres vs. Monterrey EN VIVO por la Liga MX 2022?

Tigres vs. Monterrey EN VIVO juegan en el estadio Universitario de la UANL a partir de las 7.00 p. m. (hora de México) y 8.00 p. m. (hora de Perú). El choque por la jornada 11 del Torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX se verá por el canal Afizzionados, pero también puedes seguir la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy de La República Deportes, donde conocerás las formaciones iniciales, el marcador actualizado minuto a minuto y ver la recopilación en video de goles.

Tigres vs. Monterrey: ficha del partido

Partido Tigres vs. Monterrey ¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 19 de marzo ¿A qué hora? 7.00 p. m. (México) y 8.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Universitario ¿En qué canal? Afizzionados

¿A qué hora ver Tigres vs. Monterrey?

En México, el Tigres vs. Monterrey se jugará a partir de las 7.00 p. m. (8.00 p. m. de Perú). Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

México: 7.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

Perú: 8.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 9.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Paraguay: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (domingo 20).

El gran atractivo en esta fecha 11 del Torneo Grita México 2022 será el clásico regio entre Tigres, que se ubica tercero en la tabla de posiciones, contra su paisano Monterrey, que marcha en la sexta casilla del certamen.

El elenco felino llega con una buena racha de siete duelos seguidos sin conocer la derrota. En la fecha anterior, se impuso por goleada al León como visitante con tantos de André-Pierre Gignac, Luis Quiñónes y Florian Thauvin.

Los Rayados también pueden presumir de una seguidilla de resultados positivos, aunque no tan buena como la de su clásico rival. El equipo de Javier Aguirre encadena tres triunfos consecutivos, el más reciente por 3-0 frente a Juárez con anotaciones de Rodolfo Pizarro, Joel Campbell y José Alvarado.

Tigres y Monterrey se han enfrentado seis veces por la liga mexicana desde el 2019, con saldo ampliamente favorable para los primeros de cuatro victorias, un empate apenas una derrota.

¿Qué canal transmite Tigres vs. Monterrey?

Para territorio mexicano, la transmisión del Tigres vs. Monterrey por TV irá por la señal del canal Afizzionados. En Sudamérica, DirecTV Sports pasará el cotejo para algunos países.

Argentina: DirecTV Sports

Chile: DirecTV Sports

México: Afizzionados

Perú: DirecTV Sports

Uruguay: DirecTV Sports

Estados Unidos: Univsión, TUDN USA.

¿Cómo sintonizar Afizzionados para ver Tigres vs. Monterey?

Estos son los servicios de TV por cable y satélite que incluyen el canal Afizzionados para que no te pierdas la transmisión de Tigres vs. Monterrey en México y Centroamérica:

Sky (México, Centroamérica y República Dominicana): canal 564 (SD) y 1564 (HD)

Izzi: canal 503 (SD) y 891 (HD).

¿Dónde ver Tigres vs. Monterrey por internet?

Por internet, puedes seguir el Tigres vs. Monterrey por la señal de Blim TV, que incluye el canal Afizzionados, y vía DirecTV GO en Sudamérica. En caso no cuentes con acceso a ninguno de estos servicios de streaming, también puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Alineaciones probables de Tigres vs. Monterrey

Tigres: Nahuel Guzmán, Igor Lichnovsky, Hugo Ayala, Jesús Angulo, Rafael Carioca, Juan Pablo Vigón, Guido Pizarro, Havier Aquino, Florian Thauvin, Luis Quiñones y André-Pierre Gignac.

Monterrey: Esteban Andrada, César Montes, Héctor Moreno, Stefan Medina, Luis Romo, Maxi Meza, Erick Aguirre, Celso Ortiz, Rodolfo Pizarro, Joale Campbell y Vincent Janssen.

Historial reciente de Tigres vs. Monterrey

Monterrey 2-0 Tigres | 19.09.21

Tigres 2-1 Monterrey | 24.04.21

Monterrey 0-2 Tigres | 26.09.20

Monterrey 0-2 Tigres | 28.09.19

Tigres 1-0 Monterrey | 18.05.19.

¿Dónde juegan Tigres vs. Monterrey?

El escenario de este compromiso será el Estadio Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, recinto deportivo que sirve como sede para los juegos en condición de local del club Tigres.