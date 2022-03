¿Cómo VER Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO vía DirecTV Sports? Clásico español por LaLiga

Ver Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO y DIRECTO este domingo 20 de marzo por el clásico de LaLiga Santander. El duelo comenzará a las 3.00 p. m. (hora peruana) y se disputará en el Santiago Bernabéu, en Madrid.

El partido de hoy será trasmitido por la señal de DirecTV Sports. Asimismo, habrá una cobertura GRATIS ONLINE del MINUTO A MINUTO en la web de La República Deportes, donde encontrarás las alineaciones confirmadas, goles y todas las incidencias del derbi de la liga española.

Real Madrid vs. Barcelona: previa

Con una trascendencia menor en cuanto a la importancia de los puntos en una Liga teñida de blanco, el clásico, partido de los partidos para cada uno de los protagonistas, se acerca a los sentimientos, a la importancia psicológica de imponerse al eterno rival en un duelo que regresa dos años después al Santiago Bernabéu, marcado por la ausencia de Karim Benzema y la oportunidad de Xavi de impulsar su proyecto.

Nunca un equipo en la historia de LaLiga dejó escapar 10 puntos de ventaja a falta del mismo número de jornadas para el final. Y este Real Madrid no tiene pinta de protagonizar un desplome sin precedentes, aunque los golpes de las derrotas, más aún si se producen en un clásico, siempre son sonoros en un club que no las digiere bien. En esta ocasión, liberado de la presión clasificatoria por sus 15 puntos de ventaja sobre el rival, y los 10 a su perseguidor directo, el Sevilla, los de Carlo Ancelotti desean extender la euforia desatada tras la remontada europea ante el PSG.

El conjunto azulgrana llega al feudo blanco con cuatro bajas. Así, a las de Ansu Fati, Sergi Roberto y Samuel Umtiti se ha sumado la de Sergiño Dest, que tuvo que ser sustituido el jueves a causa de una lesión en el bicep femoral de la pierna izquierda. En cambio, Gerard Piqué, con molestias en el aductor, estará disponible para Xavi, salvo haya alguna sorpresa.

Con información de EFE.

Real Madrid vs. Barcelona: ficha del partido

Partido Real Madrid vs. Barcelona ¿Cuándo juegan? Domingo 20 de marzo ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Santiago Bernabéu ¿En qué canal? DirecTV Sports

Real Madrid vs. Barcelona: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Nacho; Casemiro, Kroos, Modric; Rodrygo, Vinícius y Marco Asensio.

Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Nacho; Casemiro, Kroos, Modric; Rodrygo, Vinícius y Marco Asensio. Barcelona: Ter Stegen; Alves, Araujo, Piqué, Jordi Alba; Sergio Busquets, Pedri, Frenkie de Jong; Dembélé, Ferran y Aubameyang.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Barcelona por LaLiga?

Real Madrid vs. Barcelona se verán las caras por el derbi español desde las 3.00 p. m. en las instalaciones del Santiago Bernabéu este domingo 20 de marzo. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú, Ecuador, Colombia: 3.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Estados Unidos (ET): 3.00 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay: 3.00 p. m.

¿En qué canal VER EN VIVO Real Madrid vs. Barcelona por DirecTV Sports?

Perú: directvsports.com, DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Sports App

Argentina: directvsports.com, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports App

Brasil: ESPN Brasil, GUIGO, NOW NET e Claro

Chile: DIRECTV Sports Chile, directvsports.com, DIRECTV Sports App

Colombia: directvsports.com, DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador: directvsports.com, DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Sports App

México: Blue To Go Video Everywhere

Uruguay: DIRECTV Sports App, directvsports.com, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Sports App, directvsports.com, DIRECTV Sports Venezuela.

¿Cómo ver DirecTV Sports en Sudamérica?

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver Real Madrid vs. Barcelona ONLINE por DirecTV Sports?

Si quieres ver Real Madrid vs. Barcelona por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura GRATIS ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google

Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV Go

Seleccione la opción descargar e instálalo

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder, entra a www.directvgo.com con tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

¿Dónde juegan Real Madrid vs. Barcelona?

El recinto que acogerá el clásico español entre Real Madrid vs. Barcelona será el estadio Santiago Bernabéu.