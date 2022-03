WWE tendría una ‘pesadilla americana’: Cody Rhodes habría firmado su regreso a la compañía

Tras muchos rumores, todo parece indicar que Cody Rhodes haría su regreso a la WWE. Según confirma el portal PWInsider, tras días de negociaciones ‘The American Nightmare’ habría firmado un contrato y en la interna se le considera como luchador de la marca RAW y hay intención de impulsarlo en los próximos programas de la marca roja para lo que será WWE WrestleMania 38.

Los fanáticos de la empresa de los McMahon, y muchos medios, especulan que su regreso sería para enfrentar a Seth Rollins en la ‘Vitrina de los Inmortales’, puesto a que este último no tiene planes para el evento y recientemente perdió una oportunidad de estar en un segmento con ‘Stone Cold’ Steve Austin tras perder con Kevin Owens el pasado RAW.

De esta manera, el hijo de la leyenda de la lucha libre Dusty Rhodes regresa a la empresa donde debutó en 2006 y conquistó el Campeonato Intercontinental y el de Parejas junto a Hardcore Holly, Ted DiBiase, Drew McIntyre y Goldust (su hermano en la vida real).

¿Qué fue de Cody Rhodes tras marcharse de WWE?

Tras su salida, debutó en el circuito independiente con compañías como Impact Wrestling, New Japan Pro Wrestling y Ring of Honor. Sin embargo, impactó el mundo de la lucha libre en 2019 cuando, junto a los Young Bucks, presentó la compañía All Elite Wrestling (AEW). Misma que pretendía ser la competencia principal de WWE. Incluso les dio un fuerte golpe tras contratar a luchadores reconocidos en el negocio como Kenny Omega, CM Punk, Bryan Danielson, Christian Cage, Sting, entre otros.

No obstante, constantes desacuerdos con el presidente de AEW, Tony Khan, hicieron que abandonara la empresa junto a su esposa Brandi el 15 de febrero de este año.