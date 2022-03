Serie A de Italia EN VIVO: fixture, tabla de posiciones y resultados

La Serie A italiana tendrá grandes cotejos este fin de semana: para el sábado 19 de marzo está programado el encuentro entre Inter de Milán vs. Fiorentina, además del Napoli vs. Udinese; mientras que el domingo 20 tendremos el Roma vs. Lazio, Juventus vs. Salernitana y el Venecia vs. Sampdoria. En la fecha pasada, el AC Milan derrotó 1-0 al Empoli con gran remate de Kalulu; en tanto, que la llamada “vieja señora” venció 3-1 al Sampdoria con doblete de Morata.

Conoce más acerca de la liga italiana, como el fixture de partidos, la tabla de posiciones, la lista de mejores goleadores, los canales de transmisión, así como los modos para seguir los partidos de la Serie A EN VIVO ONLINE GRATIS.

Fixture Serie A jornada 30

Tabla de posiciones Serie A

Goleadores de la Serie A

Immobile (Lazio, 21 goles)

Dusan Vlahovic (Juventus, 20 goles)

Simeone (Hellas Verona, 15 goles)

Lautaro (Inter, 14 goles)

Abraham (Roma, 13 goles)

¿Qué canales transmiten la Serie A?

Los siguientes canales transmiten la Serie A en el mundo:

Perú: ESPN Sur y Star Plus

Colombia: ESPN Sur y Star Plus

México: Star+

Paraguay: ESPN Sur y Star Plus

Bolivia: ESPN Sur y Star Plus

Ecuador: ESPN Sur y Star Plus

Estados Unidos: Paramount+

Venezuela: ESPN Sur y Star Plus

Argentina: ESPN Sur y Star Plus

Chile: ESPN Sur y Star Plus

Uruguay: ESPN Sur y Star Plus

España: Movistar+

Francia: beIN Sports Connect

Reino Unido: BT Sport App

Italia: DAZN.

¿Cómo ver los partidos de la Serie A ONLINE GRATIS?

Puedes seguir la Serie A en la web de La República Deportes, donde encontrarás la cobertura especial de este partido, el minuto a minuto y alineaciones confirmadas