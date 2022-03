Era ‘sparring’ de la Bicolor para Rusia 2018 y hoy puede clasificar al Mundial de Qatar

Los sueños están para cumplirse. La selección peruana está a dos partidos de definir su clasificación al mundial de Qatar a fines de año y para esto tendrá que enfrentar a Uruguay en el Centenario de Montevideo y Paraguay en Lima. Uno de los actuales convocados se muestra muy motivado para estos cotejos; especialmente porque el proceso pasado formó parte del grupo de los ‘sparrings’.

El jugador en mención es Jairo Concha, quien este año recibió su primera convocatoria para los amistosos ante Panamá y Jamaica en enero y estará presente en la última fecha doble ante los charrúas y guaraníes. Asimismo, muestra mucho entusiasmo por lograr una nueva clasificación para una cita mundialista y recordó su etapa de ‘sparring’.

Jairo Concha fue llamado a la 'Blanquirroja' por primera vez para enfrentar a Jamaica y Panamá. Foto: selección peruana

“ Cuando fui de ‘sparring’ soñaba con ser parte de ellos . Me hizo aprender mucho. Han pasado cuatro años, pero he mejorado, tanto en lo físico como mental. Cada vez que me convocan sueño con jugar, pero si no se da, tranquilo”, inició el volante de Alianza Lima.

Luego agregó: “Es un sueño que tengo desde niño. Todo futbolista sueña con representar a su selección. Formar parte de esta última fecha y, si Dios quiere, podemos clasificar al Mundial ”.

Jairo Concha recuerda su etapa de ‘sparring’

¿Cuándo juegan Perú vs. Uruguay?

Incas y charrúas se verán las caras este jueves 24 de marzo en el mítico estadio Centenario de Montevideo por las Eliminatorias Qatar 2022.