Casemiro sobre clásico español: “Pensamos en ganar cada partido, empezando por Barcelona”

Casemiro no pudo estar presente en la remontada del Real Madrid ante PSG por los octavos de final de la Champions League. No obstante, el mediocampista si podrá disputar el clásico del domingo 20 de marzo ante FC Barcelona por la vigésimo novena jornada de LaLiga Santander. Antes del esperado duelo español, el jugador brasileño brindó una entrevista para el diario AS donde habló sobre sus expectativas para el encuentro que se llevará a cabo en el estadio Santiago Bernabéu.

“Aún queda mucha Liga, y ahora viene el mejor Barcelona de la temporada. Estamos pensando en ganar cada partido, empezando por este. Sabemos que tenemos una ventaja muy importante (como líderes del torneo), pero hay diez jornadas por delante todavía”, destacó.

PUEDES VER: Karim Benzema podría perderse el clásico para estar ante el Chelsea por la Champions

Asimismo, el futbolista se refirió a la posible ausencia de Karim Benzema en el cotejo ante el club blaugrana para estar presente frente a Chelsea por los cuartos de final de la Champions League.

“Espero que pueda jugar porque Karim es fundamental para nosotros. Pero bueno, contra el PSG no pudimos estar todos y ya se vio lo que hizo el equipo. El Madrid siempre ha tenido, y tiene, los mejores jugadores en cada posición. Tuvimos y tenemos Balones de Oro. La gente sabe lo que es el Madrid y conoce la calidad de sus jugadores, la historia y el peso de la afición del Bernabéu”, enfatizó el brasileño.

Finalmente, Casemiro también habló del posible próximo fichaje de Kylian Mbappé y la reacción que tuvo al conocer el estadio Santiago Bernabéu.

“ Seguro que el Bernabéu le impresionó , porque me impresiona a mí que lo veo todos los días. Pero lo que impresionó de verdad fue la afición , que empujó hasta el final y fue importantísima en el triunfo del Madrid contra el PSG”, concluyó.

Real Madrid vs. FC Barcelona

Este domingo 20 de marzo, Real Madrid se medirá ante FC Barcelona por la fecha 29 de LaLiga Santander. El enfrentamiento se llevará a cabo en el estadio Santiago Bernabéu y comenzará a las 3.00 p. m. (hora peruana).