Karim Benzema podría perderse el clásico para estar ante el Chelsea por la Champions

Quedan pocos días para el Real Madrid vs. FC Barcelona y los merengues aún no confirman la presencia de Karim Benzema. El máximo goleador de LaLiga con 22 goles podría perderse el clásico español, puesto que en la Casa Blanca apuntan más a la Champions League que al enfrentamiento ante los azulgranas, cotejo que fue programado para este domingo 20 de marzo.

De acuerdo al diario Marca, la posibilidad que Karim Benzema esté ante el FC Barcelona es de un 40%. Luego de conocerse que enfrentarán al Chelsea por los cuartos de final, el Real Madrid buscará no poner en riesgo a su mejor jugador, sobre todo porque le llevan 10 puntos de ventaja al Sevilla y 15 al conjunto de Xavi Hernández .

Esto no quiere decir que el ‘Gato’ no estará definitivamente este domingo en el Santiago Bernabéu. Las pruebas a las que fue sometido no han arrojado malos resultados ni tampoco ha mostrado dolencias.

Es por ello que el Real Madrid esperará hasta el último momento para ver si incluyen a Karim Benzema en lista de concentrados para enfrentar al FC Barcelona. Los merengues realizarán su último entrenamiento este sábado 19 de marzo y tras ello, el entrenador Carlo Ancelotti brindará una rueda de prensa donde hablará sobre los convocados y la posibilidad de incluir o no al francés.

Real Madrid vs. Barcelona

El superclásico español Real Madrid vs. Barcelona se jugará este domingo 20 de marzo desde las 3.00 p. m. (hora peruana) en el estadio Santiago Bernabéu. La transmisión estará a cargo de DirecTV Sports y podrás seguirlo en la web de La República Deportes.