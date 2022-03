Miguel Araujo: “Ya hemos hecho historia en otros países donde no habíamos ganado”

Perú enfrentará a Uruguay este jueves 23 de marzo a las 6.30 p. m. (hora peruana) por la fecha 17 de las Eliminatorias Qatar 2022. Miguel Araujo brindó una entrevista para “Zona deportiva” y señaló que están enfocados en los dos últimos partidos de este proceso clasificatorio.

“Las sensaciones son duras porque serán dos finales como fueron todos los partidos de estas Eliminatorias. Ahora los que jugamos afuera nos sumaremos a la selección para ponernos aptos y meternos en estos dos encuentros”, declaró.

Además, el defensor indicó que irán a Montevideo en búsqueda de un triunfo. “Como todos los peruanos, queremos ir de manera directa al Mundial y eso conlleva a cumplir un buen trabajo en Montevideo”, precisó.

“Pienso que con el esfuerzo y compromiso de los 11 que saldrán a la cancha y los que ingresarán podemos sacar un buen resultado, pero primero hay que mentalizarnos e ir bien enfocaditos. Ya hemos hecho historia en otros países donde no habíamos ganado y lo hicimos, y esperemos que esta vez no sea la excepción”, detalló.