Ligue 1 de Francia EN VIVO: tabla de posiciones, fixture y resultados

La Ligue 1 francesa tendrá nuevos y emocionantes partidos en su fecha 29, como el Nantes vs. Lille del sábado 19 de marzo o el Marsella vs. Niza y el PSG vs. Mónaco del domingo 20. Con referencia a la escuadra parisina, los bleus vencieron 3-0 al Bordeaux en la pasada fecha, aunque no evitaron las pifias de los hinchas, descontentos con su eliminación de la Champions League. Pese a este episodio, Lionel Messi tuvo un gran gesto con el jugador ucraniano Danylo Ignatenko, en medio de la invasión que padece su país por parte de Rusia.

Averigua más sobre esta competencia, como el fixture de partidos, la tabla de posiciones, el ranking de los cinco mejores goleadores, los canales de transmisión, además de la manera de seguir los duelos EN VIVO ONLINE GRATIS.

Fixture Ligue 1 jornada 29

Tabla de posiciones Ligue 1

Goleadores de Ligue 1

Mbappé (PSG, 15 goles)

Ben Yedder (Mónaco, 15 goles)

Martin Terrier (Rennes, 14 goles)

Laborde (Rennes, 14 goles)

Jonathan David (Lille, 13 goles)

¿Qué canales transmiten Ligue 1?

Las siguientes señales difunden la Ligue 1 en el mundo:

Perú: ESPN Sur y Star Plus

Colombia: ESPN Sur y Star Plus

México: Star+

Paraguay: ESPN Sur y Star Plus

Bolivia: ESPN Sur y Star Plus

Ecuador: ESPN Sur y Star Plus

Estados Unidos: Paramount+

Venezuela: ESPN Sur y Star Plus

Argentina: ESPN Sur y Star Plus

Chile: ESPN Sur y Star Plus

Uruguay: ESPN Sur y Star Plus

España: Movistar+

Francia: beIN Sports Connect

Reino Unido: BT Sport App

Italia: DAZN.

¿Cómo ver los partidos de Ligue 1 ONLINE GRATIS?

