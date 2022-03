Fox Sports Premium EN VIVO: ¿a qué hora ver el partido de Independiente vs. Racing?

MIRA AQUÍ EN VIVO Independiente vs. Racing | Ambos equipos se enfrentarán por la fecha 7 de la Copa de la Liga Argentina 2022 este sábado 19 de marzo. El duelo iniciará a las 6.45 p. m. en hora peruana y 8.45 p. m. en hora argentina, y contará con la transmisión de Fox Sports Premium. Además podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes

Independiente vs. Racing: ficha del partido

Partido Independiente vs. Racing Fecha Sábado 19 de marzo Hora 6.45 p. m. (hora peruana) y 8.45 p. m. (hora argentina) Canal Fox Sports Premium Lugar Estadio Libertadores de América - Ricardo Bochini

¿A qué hora juegan Independiente vs. Racing?

En horario peruano, el partido se jugará a las 6.45 p. m. Revisa aquí los horarios en los que se puede ver el clásico de Avellaneda en América Latina:

Perú: 6.45 p. m.

Colombia: 6.45 p. m.

Ecuador: 6.45 p. m.

México: 6.45 p. m.

Venezuela: 7.45 p. m.

Bolivia: 7.45 p. m.

Chile: 8.45 p. m.

Paraguay: 8.45 p. m.

Argentina: 8.45 p. m.

Uruguay: 8.45 p. m.

Brasil: 8.45 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Independiente vs. Racing?

Fox Sports Premium transmitirá el partido para el territorio argentino, mientras que para el resto de Sudamérica la difusión de la contienda estará a cargo de ESPN.

Perú: ESPN y Star Plus

Colombia: ESPN y Star Plus

Ecuador: ESPN y Star Plus

México: ESPN y Star Plus

Venezuela: ESPN y Star Plus

Bolivia: ESPN y Star Plus

Chile: ESPN y Star Plus

Paraguay: ESPN y Star Plus

Argentina: Fox Sports Premium, TNT Sports y Star Plus

Uruguay: ESPN y Star Plus

Brasil: ESPN y Star Plus.

¿Dónde ver Independiente vs. Racing por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Independiente vs. Racing por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente los cotejos televisados por la cadena ESPN. En caso de que no cuentes con acceso al mismo, también tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Independiente vs. Racing?

Para acceder a Star Plus para ver el Independiente vs. Racing, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. Si no estás registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Independiente vs. Racing: últimos partidos

Independiente 1-0 Racing | Liga Profesional de Fútbol | 08.08.2021

Racing Club 1-0 Independiente | Copa de la Liga Argentina | 10.04.2021

Racing Club 1-0 Independiente | Liga Profesional de Fútbol | 09.02.2020

Independiente 1-3 Racing | Liga Profesional de Fútbol | 23.02.2019

Independiente vs. Racing: alineaciones probables

Independiente: Milton Álvarez; Alex Vigo, Sergio Barreto, Joaquín Laso, Juan Manuel Insaurralde, Gastón Togni; Alan Soñora, Lucas Romero, Andrés Roa; Damián Batallini, Leandro Fernández.

Racing: Gastón Gómez; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Emiliano Insúa, Gonzalo Piovi; Leonel Miranda, Aníbal Moreno, Carlos Alcaraz; Gabriel Hauche, Enzo Copetti y Tomás Chancalay.

¿Dónde se jugará el partido Independiente vs. Racing?

El choque será en el Estadio Libertadores de América Ricardo Bochini, ubicado en Avellaneda y sede principal del Club Atlético Independiente. El recinto tiene capacidad para 42.069 espectadores.