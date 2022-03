El camino de Barcelona en su búsqueda por conquistar la Europa League

Este viernes 18 de marzo se realizó el sorteo para conocer los duelos de cuartos de final de la Europa League, partidos en los que se enfrentarán West Ham vs. Lyon, RB Leipzig vs. Atalanta, Sporting Braga vs. Rangers FC y, finalmente, Frankfurt vs. FC Barcelona.

El equipo comandado por Xavi Hernández es el gran favorito para hacerse acreedor del título del segundo certamen más importante de Europa luego de la Champions League. Tras vencer por 2-1 a Galatasaray en los octavos de final, ahora, el duelo del club blaugrana será ante Eintracht Frankfurt, al que enfrentará el 7 y 14 de abril en el Deutschen Bank Park de la ciudad alemana, y después en el Camp Nou, respectivamente.

De derrotar al equipo alemán, en la semifinal, el cuadro catalán se tendrá que medir ante el ganador del duelo entre West Ham y Olympique de Lyon para llegar a la esperada final del torneo, que se llevará a cabo el 18 de mayo en el estadio Ramón Sánchez-Pijuán de la ciudad de Sevilla.

¿Cuándo juegan FC Barcelona vs. Frankfurt?

El partido de ida entre el club catalán y Eintracht Frankfut será el próximo jueves 7 de abril en el Deutschen Bank Park de la ciudad de Frankfurt del Meno. Por otro lado, el encuentro de vuelta se disputará el jueves 14 de abril en Camp Nou.

Los otros partidos de la ronda se jugarán en los mismos días.

Partidos de cuartos de final de la Europa League