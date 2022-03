Barcelona ya conoce a su rival: mira las llaves de los cuartos de final de la Europa League

Ya se conocen los cruces para acceder a la final que se llevará a cabo en el Sánchez Pizjuán. Esta mañana, se llevó a cabo el sorteo para definir las llaves de los cuartos de final de la Europa League, torneo en el que sigue presente el FC Barcelona tras derrotar por 2-1 al Galatasaray. La gran sorpresa de esta instancia es que no está el Sevilla, el club más ganador de esta competición con seis estrellas.

En lo que respecta al sorteo, los dirigidos por Xavi Hernández se cruzarán por primera vez con el Eintracht Frankfurt . En la historia del fútbol, nunca antes se habían cruzado ambos clubes, por lo que será un duelo inédito. El primer choque será el 7 de abril en Alemania, mientras que la vuelta será el 14 de abril, en el Camp Nou.

El que salga victorioso de este enfrentamiento se verá las caras con el ganador entre West Ham vs. Olympique Lyon. Las otras llaves quedaron repartidas entre el Leipzig vs. Atalanta y Sporting Braga vs. Rangers.

PUEDES VER: Se formaron las llaves Champions League: aquí conoce los emparejamientos de cuartos de final0

Cuartos de final Europa League 2021-22

Leipzig vs. Atalanta

Ida: 7 de abril en Alemania

Vuelta: 14 de abril en Italia.

Eintracht Frankfurt vs. FC Barcelona

Ida: 7 de abril en Alemania

Vuelta: 14 de abril en Barcelona.

West Ham vs. Olympique Lyon

Ida: 7 de abril en Inglaterra

Vuelta: 14 de abril en Francia.

Sporting Braga vs. Rangers