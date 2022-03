¿Qué canal transmite el partido Independiente del Valle vs. Orense por la LigaPro de Ecuador?

Independiente del Valle vs. Orense EN VIVO se enfrentan desde las 7.00 p. m. (hora ecuatoriana) por la quinta jornada de la LigaPro de Ecuador 2022 en el Estadio Independiente del Valle, Quito. El choque entre ambos equipos será sintonizado por GolTV y Star Plus.

Independiente del Valle vs. Orense: ficha del partido

LigaPro de Ecuador 2022 Independiente del Valle vs. Orense ¿Cuándo juegan? HOY viernes 18 de marzo ¿A qué hora? 7.00 p. m. (hora de Ecuador) ¿Dónde? Estadio Independiente del Valle ¿Canal? GolTV y Star Plus.

La previa del Independiente del Valle vs. Orense

Independiente del Valle da inicio a la fecha 5 de la LigaPro de Ecuador 2022 cuando le toque recibir a Orense. El cuadro del Tornado quiere recuperarse de la dura caída que sufrió a manos del Barcelona SC por 2-0 en el fin de semana anterior.

El equipo de Renato Paiva no podrá contar con su capitán Cristian Pellerano ya que fue expulsado ante el Ídolo . Asimismo, acumulan seis puntos en el torneo.

Por su parte, Orense viene de imponerse por 2-1 ante 9 de Octubre. Asimismo, el Vendaval tiene descartado a Marlon Quiñonez, quien vio la cartulina roja .

¿A qué hora juega Independiente del Valle vs. Orense?

Perú: 7.00 p. m.

México: 6.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

¿Cómo ver Independiente del Valle vs. Orense EN VIVO vía GOLTV en Perú?

ClaroTV: canal 95 (SD), canal 595 (HD)

MovistarTV: canal 510 (SD), canal 747 (HD)

Star Globalcom: canal 41 (SD)

DirecTV: canal 619 (SD), canal 1619 (HD).

Independiente del Valle vs. Orense: ¿qué canal es GOLTV en Ecuador?

DirecTV: canal 658 (SD) y 1658 (HD)

Claro TV: canal 95 (SD) y 595 (HD)

Univisa: canal 56

Grupo TV Cable: canal 211 (SD) y 743 (HD)

Servicable: canal 57.

¿Cómo ver Independiente del Valle vs. Orense ONLINE GRATIS?

Para ver por internet el cotejo Independiente del Valle vs. Orense, puedes sintonizar la señal de Star Plus y GolTV Play (excepto Ecuador) en Sudamérica. Estos servicios de streaming tienen los derechos para la transmisión no solo de este duelo, sino también de los partidos correspondientes a la liga ecuatoriana. En caso no tengas acceso a ninguno de ellos, también cuentas con la opción de mantenerte informado a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Tabla de posiciones de la LigaPro de Ecuador 2022

Últimos partidos entre Independiente del Valle vs. Orense