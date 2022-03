Lista definitiva de Argentina para enfrentar a Venezuela y Ecuador por la última fecha doble

Lionel Scaloni presentó la lista definitiva de la selección argentina para cerrar su participación en las Eliminatorias Qatar 2022 ante Venezuela y Ecuador, el 25 y 29 de marzo respectivamente. El entrenador convocó a un total de 33 jugadores, entre ellos al crack del Paris Saint-Germain Lionel Messi.

La Albiceleste ya se encuentra clasificada al próximo mundial. No obstante, quieren seguir manteniendo su racha de invicto, pues en las 15 fechas jugadas sacaron 10 triunfos y empataron solo 5 encuentros . No perdieron ni uno solo. Por lo que Scaloni no piensa dar tregua estas dos últimas jornadas, más aún cuando Ecuador se jugará la vida con ellos para conseguir un boleto a Qatar.

En la lista no solo aparecen los clásicos nombres de Armani, Rodrigo de Paul, Ángel Di María, Lionel Messi, Lautaro Martínez, sino también otras sorpresas como las inclusiones de Alejandro Garnacho (Manchester United), Nicolas Paz (Real Madrid) o Matías Soulé (Juventus). A continuación, podrás ver la lista de la ‘Scaloneta’.

Arqueros

Franco Armani (River Plate)

Juan Musso (Atalanta)

Gerónimo Rulli (Villarreal).

Defensores

Gonzalo Montiel (Sevilla)

Juan Foyth (Villarreal)

Nahuel Molina (Udinese)

Germán Pezzella (Betis)

Lucas Martínez Quarta (Fiorentina)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Lisandro Martínez (Ajax)

Nicolás Tagliafico (Ajax)

Franco Carboni (Inter).

Mediocampistas

Nicolás González (Fiorentina)

Leandro Paredes (PSG)

Guido Rodríguez (Betis)

Rodrigo De Paul (Atlético Madrid)

Exequiel Palacios (Bayern Leverkusen)

Luka Romero (Lazio)

Alexis Mac Allister (Brighton)

Ángel Correa (Atlético Madrid)

Matías Soulé (Juventus)

Lucas Ocampo (Sevilla)

Valentín Carboni (Inter).

Atacantes

Ánge Di María (PSG)

Alejandro Garnacho (Manchester United)

Joaquín Correa (Atlético Madrid)

Nicoláz Paz (Real Madrid)

Lionel Messi (PSG)

Tiago Geralnik (Villarreal)

Lucas Boyé (Elche)

Lautaro Martínez (Inter)

Julián Álvarez (River Plate)

Manuel Lanzini (West Ham).