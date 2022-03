Champions League: ¿Cuándo son los cuartos de final del torneo UEFA?

Este viernes 18 de marzo se realizó el sorteo por los cuartos de final de la Champions League, fase en la que los ocho mejores equipos de Europa se enfrentarán para definir al próximo campeón del torneo UEFA y sucesor del título que actualmente posee Chelsea.

Precisamente, el equipo Blue se encuentra en la pelea por adjudicarse el bicampeonato, aunque primero, en esta instancia, deberá vencer al poseedor de más títulos en el certamen, Real Madrid. Las otras llaves de la fase la conforman: Benfica vs. Liverpool, Bayern Múnich vs. Villarreal y Manchester City vs. Atlético de Madrid.

Con el sorteo de los duelos definido, la UEFA también presentó el calendario a seguir para las semifinales y la esperada final de la Champions League, jornadas que te mostramos a continuación:

Fase Fecha Cuartos de Final 5, 6, 12 y 13 de abril Semifinales 27 de abril y 4 de mayo Final 28 de mayo

Asimismo, en el sorteo no solo se precisaron las fechas de los diferentes enfrentamientos, sino que también se dio a conocer las llaves que definirán a los equipos que se medirán en semifinales.

De esta manera, el ganador del encuentro entre Chelsea vs. Real Madrid se enfrentará al vencedor del cotejo entre Manchester City vs. Atlético de Madrid. En tanto, el triunfador del compromiso entre Benfica vs. Liverpool se medirá ante el campeón del duelo entre Bayern Múnich vs. Villarreal.

Partido Fecha y lugar de la ida Fecha y lugar de la vuelta Benfica vs. Liverpool Martes 5 de abril, Lisboa Miércoles 13 de abril, Liverpool Manchester City vs. Atlético de Madrid Martes 5 de abril, Manchester Miércoles 13 de abril, Madrid Chelsea vs. Real Madrid Miércoles 6 de abril, Londres Martes 12 de abril, Madrid Bayern Múnich vs. Villarreal Miércoles 6 de abril, Villarreal Martes 12 de abril, Múnich

Cuartos de final de la Champions League. Foto: Twitter Champions League

Por último, la esperada final de la UEFA Champions League se llevará a cabo el próximo sábado 28 de mayo en el Stade de France, ubicado en el distrito de Saint Denis, muy cerca de la capital francesa, París.