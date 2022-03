La dura realidad de Adriano: montado en una moto y ebrio en las favelas de Río

Quien en su momento fue catalogado como uno de los mejores delanteros del mundo, hoy vive una realidad completamente distinta a la que uno pensaba, sobre todo cuando tenía todo para seguir brillando en la élite del fútbol. Un reciente video en TikTok reveló a Adriano Leite Ribeiro completamente ebrio tomando una cerveza en una moto en una favela de Río de Janeiro.

El ‘Emperador’, como se le conocía en su mejor época, se deja ver en un estado deplorable alejado de las canchas, donde alegraba a millones de personas. El video, que no tardó en volverse viral en las diferentes redes sociales, llamó la atención de los cibernautas, quienes se preocuparon por la situación de Adriano.

El exjugador había brillado con la camiseta del Inter de Milán, con el que ganó ocho títulos. Incluso paseó su fútbol por los mejores equipos del mundo como por ejemplo Fiorentina, Parma, Roma, Flamengo, entre otros. Sin embargo, su adicción a las bebidas y sus malas compañías terminaron con su carrera, una de las más prometedoras en los últimos años .

En 2018, el propio Adriano reveló que la muerte de su padre terminó quebrándolo y fue en ese entonces que se sumergió en el consumo de bebidas alcohólicas.