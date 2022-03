Carlos Stein vs. Sporting Cristal: ¿a qué hora se juega este duelo por la Liga 1?

Carlos Stein vs. Sporting Cristal EN VIVO se miden este domingo 20 de marzo por la fecha 7 del Torneo Apertura por la Liga 1 Betsson. El cotejo empezará a las 1.00 p. m. (hora peruana) y la transmisión radial será encargada por Ovación mediante la señal 620 AM. Asimismo, para seguir el MINUTO A MINUTO de forma online, podrás hacerlo a través de La República Deportes.

El elenco rímense llega al duelo contra Stein con muchas bajas debido a la convocatoria para la selección peruana. Entre ellas están Yoshimar Yotún, Christofer Gonzáles, Jhilmar Lora y Horacio Calcaterra.

Carlos Stein vs. Sporting Cristal: ficha del partido

Partido Carlos Stein vs. Sporting Cristal ¿Cuándo juegan? Domingo 20 de marzo ¿A qué hora juegan? 1.30 p. m. (hora peruana) ¿En dónde? Estadio César Flores Marigorda de Lambayeque. ¿En qué señal? Radio Ovación

¿A qué hora juegan Carlos Stein vs. Sporting Cristal?

El duelo entre Carlos Stein vs. Sporting Cristal comenzará desde las 1.30 p. m. (hora peruana). No obsante, el horario puede modificarse dependiendo de su ubicación:

Perú: 1.00 p. m.

Colombia: 1.00 p. m.

Ecuador: 1.00 p. m.

Bolivia: 2.00 p. m.

Paraguay: 2.00 p. m.

Venezuela: 2.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Brasil: 3.00 p. m.

Argentina: 3.00 p. m.

Uruguay: 3.00 p. m.

¿Qué canal transmitirá el partido Carlos Stein vs. Sporting Cristal?

Tras aún no llegar a un acuerdo con medios televisivos, el duelo entre Carlos Stein vs. Sporting Cristal, hasta el momento, será sintonizado por Radio Ovación por el 620 AM.

¿Dónde ver Carlos Stein vs. Sporting Cristal EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para disfrutar del encuentro de Carlos Stein vs. Sporting Cristal desde tu móvil o laptop, debes de acceder a la web de Ovación, página que cuenta con la programación completa de los eventos deportivos más importantes de La Liga 1. Además, recuerda que puedes seguir el minuto a minuto de este compromiso vía La República Deportes.

¿Dónde se jugará el partido Carlos Stein vs. Sporting Cristal

El choque se jugará en el Estadio César Flores Marigorda de Lambayeque.