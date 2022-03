Binacional vs. Universitario: horario para ver EN VIVO el duelo por la Liga 1

Binacional vs. Universitario EN VIVO miden fuerzas este domingo 20 de marzo por la séptima fecha de la Liga 1 Betsson Torneo Apertura. El duelo está programado para las 3.30 p. m. (hora peruana) y será sintonizado por la señal de GOLPERÚ. Asimismo, para seguir el partido de forma ONLINE, sigue la cobertura especial de La República Deportes.

Los cremas visitan al ‘Bi’ en la difícil ciudad de Juliaca. Para este duelo, los dirigidos por Álvaro Gutierrez no podrán contar con Joao Villamarín, Luis Urruti y Alberto Quintero, por lesión. A ellos se suman las ausencias de Aldo Corzo, José Carvallo y Alex Valera, convocados por selección.

Binacional vs. Universitario: ficha del partido

Partido Binacional vs. Universitario ¿Cuándo juegan? Domingo 20 de marzo ¿A qué hora juegan? 3.30 p. m. (hora peruana) ¿En dónde juegan? Estadio Nuevo Guillermo Briceño Rosamedina ¿En qué canal? GOLPERÚ

¿A qué hora juegan Binacional vs. Universitario?

El duelo entre Binacional vs. Universitario está programado para las 3.30 p. m. (hora peruana). Sin embargo, el horario puede variar dependiendo de tu ubicación.

Perú: 3.30 p. m.

¿Qué canal transmitirá el partido Binacional vs. Universitario?

La señal encargada de transmitir el Binacional vs. Universitario es GOLPERÚ. Para poder sintonizarlo, debes ir al número 14 o 714 (en HD) de tu paquete de cable.

¿Dónde ver Binacional vs. Universitario EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas del encuentro de Binacional vs. Universitario desde tu móvil o laptop, debes de acceder a Movistar Play, aplicación que cuenta con la programación completa de los eventos deportivos más importantes de La Liga 1. Además, recuerda que, si no tienes esta opción, puedes seguir el minuto a minuto de este compromiso vía La República Deportes.

¿Dónde se jugará el partido Binacional vs. Universitario?

El cotejo se jugará en el Estadio Nuevo Guillermo Briceño Rosamedina en Juliaca.