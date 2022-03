¿Dónde ver HOY Atlético Nacional vs. Jaguares EN VIVO por la fecha 11 de la Liga BetPlay?

Atlético Nacional vs. Jaguares EN VIVO juegan desde las 7.45 p. m. (hora de Perú y Colombia) por la jornada 11 del Torneo Apertura en la Liga Betplay 2022. El cotejo se disputará en el estadio Atanasio Girardot vía Win Sports+, pero también puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te llevará los onces titulares de cada club, y el marcador actualizado de este y otros partidos de hoy.

Atlético Nacional vs. Jaguares: ficha del partido

Partido Atlético Nacional vs. Jaguares ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 17 de marzo ¿A qué hora? 7.45 p. m. (Perú y Colombia) ¿Dónde? Estadio Atanasio Girardot ¿En qué canal? Win Sports+

¿A qué hora juegan Atlético Nacional vs. Jaguares?

En Colombia, el Atlético Nacional vs. Jaguares se iniciará a las 7.45 p. m. (misma hora de Perú). Revisa aquí la guía de horarios para otros países.

Colombia: 7.45 p. m.

Ecuador: 7.45 p. m.

Perú: 7.45 p. m.

Bolivia: 8.45 p. m.

Venezuela: 8.45 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 8.45 p. m.

Argentina: 9.45 p. m.

Brasil: 9.45 p. m.

Chile: 9.45 p. m.

Paraguay: 9.45 p. m.

Uruguay: 9.45 p. m.

España: 1.45 a. m. (viernes 18).

Luego de la pausa por elecciones generales en Colombia, la Liga BetPlay se reanuda esta semana con el desarrollo de la jornada 11 del Torneo Apertura, la cual incluye el enfrentamiento entre Atlético Nacional, tercero en la tabla de posiciones, contra Jaguares de Córdoba, decimotercero y lejos de la zona de clasificación al octogonal final.

El Verdolaga pasó rápido la amarga eliminación de la Copa Libertadores con un triunfo 2-0 sobre Independiente de Medellín en el clásico paisa. Daniel Mantilla fue la figura de aquel encuentro con un gol y una asistencia para el otro tanto, obra de Juan Cabal.

Atlético Nacional tiene 20 puntos en la tabla, tres menos que el líder Millonarios. Foto: Liga BetPlay

Los felinos también celebraron en su cruce más reciente por el torneo. Con una solitaria anotación de Juan Castellanos, derrotaron 1-0 como locales a Deportivo Pasto y frenaron una pésima racha de cinco derrotas consecutivas.

El historial reciente indica que Atlético Nacional tiene una ventaja mínima sobre Jaguares en sus últimos cinco cruces. Desde 2019, los verdes se impusieron en dos ocasiones, cayeron una vez e igualaron las dos restantes.

¿Qué canal transmite Atlético Nacional vs. Jaguares?

En territorio colombiano, el canal encargado de emitir el Atlético Nacional vs. Jaguares será Win Sports+, el cual cuenta con los derechos para televisar los encuentros de la Liga BetPlay.

¿Dónde ver Atlético Nacional vs. Jaguares por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Atlético Nacional vs. Jaguares por internet, sintoniza la señal de Win Sports ONLINE, servicio de streaming de la cadena Win Sports. En caso no cuentes con acceso al mismo, también te puedes informar desde la cobertura GRATIS en la web de La República Deportes.

Últimos partidos de Atlético Nacional vs. Jaguares

Jaguares 0-0 Atlético Nacional | 31.10.21

Atlético Nacional 3-1 Jaguares | 24.03.21

Atlético Nacional 1-2 Jaguares | 01.02.20

Jaguares 1-1 Atlético Nacional | 28.07.19

Atlético Nacional 1-0 Jaguares | 02.09.19.

Alineación probable de Atlético Nacional vs. Jaguares

Atlético Nacional: Kevin Mier; Felipe Aguilar, Emmanuel Olivera, Juan David Cabal; Sebastián Gómez, Alexander Mejía, Jarlan Barrera, Andrés Andrade, Daniel Mantilla, Dorlan Pabón; Jefferson Duque.

¿Dónde juegan Atlético Nacional vs. Jaguares?

El escenario de este compromiso será el estadio Atanasio Girardot, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Medellín, sede habitual para los juegos en condición de local del Atlético Nacional.

Pronóstico de Atlético Nacional vs. Jaguares

Las previsiones de las principales casas de apuestas dan como favorito para ganar a Atlético Nacional, que llega a pagar hasta 1,45 veces lo invertido por su victoria. El empate alcanza una cotización de 4,50, mientras que el triunfo de Jaguares llega a los 8,50.