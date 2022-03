Leao Butrón y su dura crítica hacia Jhilmar Lora: “Es muy frágil, sano y juega muy tibio”

Uno de los varios futbolistas de la Liga 1 convocados para los dos próximos partidos de la selección peruana fue el lateral derecho Jhilmar Lora. El jugador de Sporting Cristal consiguió meterse nuevamente en la nómina de Ricardo Gareca para las Eliminatorias Qatar 2022, pero su llamado no dejó conforme a Leao Butrón, exarquero de la Blanquirroja.

En una de las últimas ediciones de su programa “A presión”, el exgolero calificó al defensa rimense como “muy frágil y sano”, además de considerar que le falta agresividad, pues sostuvo que su estilo de juego es “muy tibio”.

“¿Lora está convocado, no? Es muy frágil y sano. (Lo vi) desde el año pasado, en la final entre Alianza vs. Cristal. Para mí, tiene que jugar Madrid. No sé... juega muy tibio. Si yo estuviera en el arco le diría: ‘Oye, compadre, ¡despierta! ¿Qué te pasa? ¡Despierta, por favor! En puntitas juega, en puntitas”, fueron las palabras de Butrón.

Jhilmar Lora tiene 4 partidos oficiales con la selección peruana. Foto: AFP

La crítica hacia Lora se produjo a raíz del análisis del reciente empate entre Cristal y Cantolao, duelo en el cual el chalaco falló en la marca a Bryan Reyna antes del primer gol del Delfín. Para el exguardameta, su ingreso en el tramo final del encuentro fue un desacierto por parte del técnico Roberto Mosquera. “Esos 15 minutos puso a Lora y a otros jugadores; mucho cambió”, refirió.

Jhilmar Lora en la selección peruana

Desde su primer llamado a la Bicolor para la Copa América 2021, Jhilmar Lora acumula en total seis partidos con el equipo, entre amistosos y duelos oficiales. Por eliminatorias, solo llegó a disputar como titular el cotejo correspondiente a la fecha 12, ante Argentina en Buenos Aires.