Courtois crítico ante no estar en la lista de los mejores arqueros del mundo: “No tienen ni idea”

El Real Madrid se enfrentará ante el FC Barcelona por la vigésima novena jornada de LaLiga Santander 2021-2022 el próximo domingo 20 de marzo. Thibaut Courtois es uno de los pilares en el esquema del equipo que conduce Carlos Ancelotti. En una entrevista en el canal de YouTube de Miguel Serrano TV, habló sobre la previa del clásico español.

“Es un partido importante para todos: afición, jugadores, club... Es el último antes de un parón y, si lo ganamos, vamos a demostrar que estamos muy fuertes. Sería un golpe duro en LaLiga , pero quedan aún partidos complicados”, comentó el portero belga, según cita el diario Marca.

Thibaut Courtois no se guardó nada contra Four Four Two

Asimismo, el guardameta habló sobre la lista que realizó Four Four Two sobre los 10 mejores arqueros del mundo en la cual el no está presente. “Se retratan a ellos mismos. Esa gente luego tiene que votar en premios y está claro que no tiene ni idea. Ahí están los partidos que he jugado esta temporada”, indicó Courtois.

“Ese es un problema. Ceo que para los premios deben votar jugadores, entrenadores... Que debata gente que tenga idea. Más con los porteros. Que debatan Schmeichel, Van der Sar, Casillas... sería mejor” , precisó el deportista de 29 años de edad.

Real Madrid vs. FC Barcelona

Real Madrid vs. FC Barcelona se medirán el domingo 18 de marzo a las 3.00 p. m. (hora peruana) por la liga española. Toda las incidencias del encuentro las podrás seguir vía online por La República Deportes.