Fede Valverde: “Por respeto al Real Madrid no jugaría en el Barcelona”

Real Madrid vs. FC Barcelona estarán cara a cara este domingo 18 de marzo, en un duelo que es más por los tres puntos en LaLiga Santander. Los dirigidos por Carlo Ancelotti buscarán darle un nuevo golpe a la liga española para encaminarse hacia su título liguero. Fede Valverde, quien cumple una buena temporada en el elenco merengue, habló sobre la posibilidades de ganar la liga y sobre jugar el cuadro azulgrana.

“Es bastante ventaja lo que tenemos, pero sabemos que quedan muchos partidos y muchos puntos por jugar. Sabemos que también depende exclusivamente de nosotros” , dijo Fede en una entrevista con ‘El Larguero’ de la Cadena SER, según cita Marca.

Fede sobre jugar en el FC Barcelona

“Por respeto al Real Madrid, y a los valores que me dieron en mi casa, no jugaría en el Barcelona. Por el respeto al escudo que me da de comer, de vivir, y el cariño que me da, y los valores que me dieron en casa”, precisó el volante uruguayo.

Real Madrid eliminó al PSG de la Champions League. Foto: AFP

Valverde sobre Mbappé

“Tuve de rival a Mbappé y para mí es un grandísimo jugador. Es un espectáculo. Es joven, pero a la vez muestra una experiencia como si fuera muy mayor. Tiene unas características que son únicas. Es un gran jugador y un rival insoportable” , indicó el volante de 23 años de edad.

Real Madrid vs. FC Barcelona se medirán el domingo 18 de marzo a las 3.00 p. m. (hora peruana) por la liga española. Toda las incidencias del encuentro las podrás seguir vía online por La República Deportes.