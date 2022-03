“Las carreras de Messi y Cristiano han terminado”, la dura frase de un excampeón francés

Las duras eliminaciones que sufrieron Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en la Champions League han resonado en todo el mundo. Algunos piensan que no estuvieron a la altura, mientras que otros creen que deben retirarse del fútbol. Uno de los que piensa así es el exfutbolista y campeón de la ‘Orejona’ y Eurocopa con Francia, Nicolás Anelka.

En diálogo con RMC Sport, el exjugador aseguró que las carreras de ambos cracks “han terminado” y que la eliminación es la consecuencia de querer “jugar más tiempo”.

“Esto es lo que les sucede a los jugadores que quieren jugar más tiempo... Sus carreras han terminado y creo que ambos tienen que estar muy contentos con lo que han logrado en los últimos 15 años. Estaban por encima de los demás y ahora es normal que bajen el ritmo”, aseveró el exgoleador del Arsenal.

Anelka continuó y señaló que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo “deberían haber sido más inteligentes” al elegir un “desafío menos complicado” porque a esa edad tuvieron que “tomar las decisiones correctas para terminar en la cima”.

“Hay jugadores que no dudan en terminar a los 32, 33, 34 años para no ser criticados. Me detuve a los 36 pero a los 32 me fui a China”, añadió el galo.

Finalmente, reveló que le hubiese gustado ver a Messi más sobresaliente en Francia que a Cristiano en Inglaterra. “Me sorprendió más Messi que Ronaldo, pensé que Messi se daría un paseo en Francia y Ronaldo tendría más dificultades en Inglaterra porque, para mí, la Premier League es el campeonato más exigente del mundo”, sentenció.