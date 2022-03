Por el sueño de llegar a primera: Liga 2 definió su fixture para la temporada 2022

El calendario para la temporada 2022 de la Liga 2 quedó definido. Este jueves, los responsables del campeonato de segunda división sortearon el fixture del torneo, que contará con la participación de 13 equipos y dará un cupo y medio para la próxima edición de la Liga 1.

Según se confirmó durante el sorteo, el certamen volverá a disputarse de forma descentralizada luego de que en 2020 y 2021 se jugara de forma íntegra en Lima por la pandemia de coronavirus. La primera fecha se celebrará el próximo sábado 2 de abril con partidos como Unión Comercio vs. Cusco FC, Unión Huaral vs. Deportivo Llacuabamba, Juan Aurich vs. Pirata FC, entre otros.

Arturo Sánchez, presidente de la Liga 2, ya había adelantado días atrás algunos detalles de la competencia. “Será descentralizado y tendrá el formato de Liga 1. El torneo tendrá bolsa de minutos, tendremos que jugar con dos jugadores sub-24, habrá cinco extranjeros en cancha”, refirió aquella vez en diálogo con Ovación.

PUEDES VER: Está en el top 5 de los peruanos más caros del mundo y no fue convocado a la selección peruana

Los clubes que se integran a la edición de este año son Cusco FC y Alianza Universidad, que perdieron la categoría en el 2021, y Alfonso Ugarte, subcampeón de la Copa Perú. En cuanto al número de descensos, serán dos los cuadros que bajen al final de la temporada.

Fixture de la Liga 2 2022

Fixture de la Liga 2 2022. Foto: Liga de Fútbol Profesional

Equipos participantes de la Liga 2 2022

Alianza Universidad

Alfonso Ugarte

Comerciantes Unidos

Cusco FC

Deportivo Coopsol

Deportivo Llacuabamba

Juan Aurich

Los Chankas

Pirata FC

Santos FC

Sport Chavelines

Unión Comercio

Unión Huaral.

Fecha 1 de la Liga 2 2022