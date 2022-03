Jean Deza a la directiva del ADT: “Voy a ser 100% profesional en todos los aspectos”

A principios del mes de marzo, antes del cierre del libro de pases del fútbol peruano, el nuevo inquilino de esta temporada de la Liga 1 2022: ADT de Tarma, anunció que Jean Deza era nuevo refuerzo de su cuadro para afrontar la temporada. El jugador de 28 años de edad regresó del retiro primero para jugar por Unión Huaral en la Liga 2, pero el deportista arrastraba una dura sanción y terminó su pasajero vínculo con los pelícanos, y ahora apunta a darlo todo con su nuevo elenco.

“Lo único como yo le dije al presidente, a su hijo y a los dirigentes, voy a ser 100% profesional en todos los aspectos y voy dar lo mejor de mí en todos los partidos. Ellos saben el talento que yo tengo y lo que puedo aportar, como el técnico Bazalar me lo dijo”, dijo el exfutbolista de Alianza Lima para el medio Infobae.

Deza confesó el motivo de su retiro

“La verdad que yo me sentía muy triste, te lo juro que no tenía ganas de nada , por dentro me sentía destrozado por lo que hablaba la prensa, la gente... de que siempre Deza y no se dan cuenta que todos tenemos derecho de vivir su vida como uno la quiere”, manifestó Deza.

Asimismo, Jean agradeció por la confianza depositada de su nuevo club hacia él: “Ellos (ADT de Tarma) tuvieron la comunicación conmigo unos días después de lo que pasó (con Unión Huaral), llegamos a un acuerdo, se comprometieron conmigo a asumir esa deuda, a replantearla con la ayuda de la agremiación y también el tema de las fechas, si se podían bajar o ver qué se puede hacer”, comentó.

Jean Deza y su vuelta a los terrenos de juego