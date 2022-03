Adriana Dávila: “Jugadoras y talento tenemos, el problema es que todavía nos falta planificación”

Adriana Dávila se prepara para una temporada más en el fútbol femenino peruano. La deportista lidera el equipo de la Universidad de César Vallejo (UCV), que buscará su primera estrella en la próxima Liga Femenina Pluspetrol 2022, la cual, según anunciaron los organizadores, comenzará el sábado 2 de abril y tendrá un nuevo formato de competencia.

Dávila, con más de 20 años de experiencia en el balompié, conversó con La República sobre la actualidad de esta disciplina, sus alcances, las expectativas con su club de cara a la campaña entrante y el panorama de la selección peruana.

Un año más en tu carrera futbolística…

Sí. El año pasado en verdad ya lo iba a dejar. Pero las chicas me dijeron: “Un año más”. Me fallé el penal. Entonces dije: “No me puedo ir con el penal fallado (...) ya, me quedo”. Puede ser que este año nos vaya mal y hubiera dicho: “¡Uy! Me hubiese retirado antes”. Me quedó la espina del penal. Creo que Vallejo puede dar mucho más, pero tengo muy claro que mi función no es solamente de jugar, sino también otras cosas que es para ayudar al grupo.

¿Cuál es tu opinión acerca del nuevo formato de la Liga Femenina?

A mí me parece totalmente increíble que se dé este formato. Creo que le va a dar mucho más justicia, porque, por ejemplo, el año pasado, las chicas de provincia viajaban, nosotras no. Algunas viajaban en bus.

Creo que ellas van a poder ahora también aprovechar sus condiciones, porque la verdad el campeonato peruano masculino es muy complicado por todas las condiciones geográficas que existen acá y creo que eso también se va a dar en el femenino, y va a dar un poco más de justicia deportiva en ese sentido.

Y también para promover el deporte fuera de Lima, que es lo más importante. Este campeonato va a ser mucho más difícil que el del año pasado.

¿Cómo has visto el desarrollo del fútbol femenino? (más que todo en el último tiempo)

El hecho de ser vistas por la televisión marca un antes y un después. Ahorita estamos en el tema de la televisión, y después va a venir otro y otro. Son hitos que se van marcando en la historia del deporte, en este caso del deporte femenino.

La televisión ha marcado una diferencia, porque la gente nos ve ya como un producto, que eso es lo más importante, porque no hay que olvidar que al final es un negocio el fútbol.

Adriana Dávila disputa un balón ante una futbolista de la San Martín por la Liga Femenina FPF 2021. Foto: Liga femenina FPF

¿Crees que el siguiente paso es la profesionalización o todavía no?

Sí, claro. El hito de la televisión, un campeonato descentralizado, va a haber primera, segunda (...) Creo que se puede dar la profesionalización. Este tema, por ejemplo, se ha dado en otros equipos paulatinamente, de poco en poco.

Primero, obligaron a los equipos a tener tres jugadoras profesionales y así. Se va a dar, estamos por buen camino. Creo que las instituciones grandes del fútbol están entendiendo y tienen equipos muy competitivos para este año y los demás equipos están empezando a trabajar.

Insisto, este año todos los equipos van a ser totalmente diferentes y la liga va a ser más competitiva que el año pasado.

UCV apunta para campeón en el torneo femenino

Adriana Dávila disputará su tercera temporada de competencia —sin contar el año 2020, cuando inició la pandemia— con los colores del elenco poeta. La capitana repasó la evolución que ha tenido el conjunto naranja y sus expectativas.

¿Cómo ha ido cambiando la estructura de la UCV desde que entraste?

Pensar que la UCV inició por un equipo de fútbol 7. La UCV ha ido entendiendo poco a poco que el fútbol femenino sí es inversión, por el momento, y ha ido entrando en la realidad del deporte. No es que van a meter millones, porque tampoco los hay.

Esa frase de fútbol: “Plata como cancha”, no es tan real. Que nosotros lo decimos y vacilamos con eso, pero no. Vallejo está yendo poco a poco, está haciendo las cosas bien, obviamente, siempre va a tener altos y bajos porque es así. Creo que tiene sus cositas positivas que sobresalen ante otros equipos y creo que Vallejo es una institución que se quiere convertir en grande.

Dávila celebrando el gol convertido por Emily Flores. Foto: Liga Femenina FPF

¿Cómo se han estado preparando para el torneo?

Comenzamos a entrenar en diciembre. Tuvimos un mes de para. Y hemos empezado todo febrero. Entrenamos todos los días, de lunes a sábado, descansamos siempre el domingo. Y estamos esperando el inicio del campeonato.

Y les han comunicado cómo van a jugar...

Bases, como tal, todavía no hay para el campeonato, pero hay unas generalidades. Y en esas generalidades nos indican que el equipo local puede tener dos opciones de campo: una para televisión, que tienes que cubrir ciertos requisitos; y otra si es que no pasan tus partidos. Los campos inscritos por la César Vallejo son el estadio San Marcos y la Cancha 10 que está en Angamos.

Y con respecto a sus traslados…

Quien se encarga del viaje en sí es la federación, todavía la federación no ha comunicado si va a ser en bus o en avión. La verdad que las chicas estamos traumadas, pero recordar también que el año pasado se venían en bus las chicas, no solamente una fecha sino todas las fechas.

Entonces, si me toca, pues no, me tocará. La idea es que nos manden en avión, pero veamos qué sucede. Pero si a las chicas les toco doce veces, bueno, que me toque una ¿no?, o dos.

¿Qué esperar de la UCV para esta temporada?

Te voy a decir: el objetivo es campeonar. Todo el mundo quiere jugar para eso, porque decirte: “Quiero jugar para quedar quinta”, no. La gente quiere jugar para campeonar. Que se va a dar para este año, no se sabe. Fútbol es fútbol. Es totalmente diferente al del año pasado, porque el año pasado quedamos terceras, (y no quiere decir) que este año vamos a quedar segundas o primeras, podemos quedar hasta últimas. El fútbol es así y cada año es diferente.

Dentro del club tienen a jugadoras con grandes proyecciones como Valerie Gherson: ¿qué opinión tienes acerca de ella?

No lo puedo negar, Valerie ha evolucionado muchísimo, ella llegó a Vallejo como cupo de menor. Era como la última inscrita del año. Ella poco a poco, con su evolución y los entrenamientos, empezó a ganarse un puesto con el equipo y Valerie ahora es lo que es.

Creo que es una jugadora muy importante para nosotras, y no solo para nosotras sino para el Perú. Para el fútbol peruano es muy importante. Ella está en evolución todavía, le falta muchas cosas por mejorar. Está en un crecimiento y espero que en Vallejo lo pueda lograr, pueda mejorar muchísimo.

Nosotras no solo tenemos a Valerie. Han subido tres chicas de la sub-16 y eso es lo que Vallejo quiere: que sus propias jugadoras sean del equipo mayor. Aprovechar que (a diferencia del fútbol masculino, donde no puedes subir a un chico de 16 a un equipo de primera), en el femenino sí se puede dar. Eso tienen que aprovechar las chicas. Va a llegar un momento que una de 16 no va a estar en primera porque es muy competitivo.

Valerie Gherson fue una de las futbolistas revelación del año pasado. Foto: Liga Femenina FPF

Sobre la selección peruana y la falta de roce internacional

Dávila también habló acerca del panorama de la selección peruana en sus distintas categorías y su crítica constructiva acerca de la necesidad de tener diferentes comandos técnicos.

¿Cómo has visto a la sub-17 en el Sudamericano?

Hablar de la sub-17, y bueno ahora que viene la sub-20, Perú durante muchos años, al no tener partidos de práctica, las Copas Américas pasan a hacer sus partidos de práctica. Entonces Perú comienza a jugar mejor las últimas fechas, cuando ya está eliminado. Entonces agarra ritmo muy tarde. Esa es la diferencia entre nosotros y los demás equipos.

Creo que jugadoras y talento tenemos, el problema es que todavía nos falta planificación o el esfuerzo que podrían dar los dirigentes para que las chicas puedan tener ese roce internacional que todavía no está. Cuando ellas empiezan a tener más roce o más partidos internacionales, vamos a llegar al campeonato de una forma más pareja.

Por ejemplo, el comando técnico es de la sub-17, sub-20 y la de mayores. Entonces, ¿con quién se queda la sub-20 o la sub-17? Otros países tenían partidos de práctica sub-20, mientras que la sub-17 jugaba.

En cambio, nosotros es esperar que venga la sub-17, para coger a la sub-20 y trabajar, y ahí te das cuenta que este año, que hay Copa América de mayores, es esperar que la sub-20 termine para empezar a entrar a las mayores, entonces ya estamos perdiendo tiempo.

Adriana Dávila para rato…

Para rato, porque no me voy a morir mañana ni pasado ni el próximo año (risas). Me voy a quedar en el fútbol femenino porque eso es imposible que lo deje. Pero ya en el campo tengo que buscar el momento perfecto para retirarme. El año pasado era perfecto y la gente no quiso, y dije que no me puedo ir fallando un penal.

Esperemos que no haya tomado una mala decisión y este año no le vaya mal a Vallejo y me retire contenta.