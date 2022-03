¿Rumbo al Bayern? Frenkie de Jong habla sobre su futuro en el FC Barcelona

La tiene clara. Pese al buen momento que atraviesa el Barcelona desde la llegada de Xavi Hernández, hubo algunos jugadores que fueron cuestionados por la prensa debido a su rendimiento. Uno de los llamativos es el de Frenkie de Jong; si bien existe un respaldo por parte del cuadro culé, se mencionó que su destino para la próxima temporada sería el Bayern Múnich.

Al respecto, el mediocampista de la selección de Países Bajos dejó un mensaje contundente. “ ¡Me encanta estar en Barcelona! Probablemente firmaría una ampliación de contrato por seis años si me lo propusieran, sí ”, manifestó en diálogo con el medio Ziggo Sport.

De Jong sería titular ante el Real Madrid este 20 de marzo por LaLiga Santander. Foto: Twitter Real Madrid

Asimismo, el futbolista de 24 años se pronunció sobre los rumores que lo acercan al gigante alemán. “¿Pasa algo con el Bayern? No, no.. Estoy muy feliz en el Barcelona y me encantaría jugar aquí el mayor tiempo posible”, sentenció.

Cabe resaltar que el volante llegó a la institución blaugrana procedente del Ajax. La institución que ahora preside Joan Laporta pagó en su momento 85 millones de euros .

Por otra parte, luego de eliminar al Galatasaray de la Europa League, se espera que el deportista neerlandés salga entre los titulares del clásico español ante el Real Madrid. Los dirigidos por Xavi buscarán una victoria ante su eterno rival que les permita reducir la ventaja y mantenerse en zona de clasificación a la Champions League.

¿Cuándo juegan Real Madrid vs. Barcelona?

El enfrentamiento entre culés y merengues será válido por la jornada 29 de LaLiga Santander y tendrá como escenario el estadio Santiago Bernabéu.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO?

El Real Madrid vs. Barcelona se jugará desde la 3.00 p. m. (hora peruana). A continuación, te indicamos cuál es el horario, según tu zona geográfica: