The Strongest vs. U. Católica HOY: cómo y dónde ver el duelo por la Libertadores

The Strongest vs U. Católica EN VIVO se enfrentarán este jueves 17 de marzo, desde las 7.30 p. m. (Perú y Ecuador) y 8.30 p. m. (Bolivia). El duelo se desarrollará en el Estadio Hernando Siles en el marco del partido de vuelta de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2022.

La transmisión estará a cargo de los canales ESPN y Star Plus. Sigue todas las incidencias del duelo del fútbol sudamericano y mira los videos de los goles en el minuto a minuto de La República.

¿A qué hora juegan The Strongest vs. U. Católica?

La contienda entre The Strongest vs. U. Católica se llevará a cabo este jueves 17 de marzo desde las 7.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Hernando Siles de la Paz. Revisa aquí la programación según tu región.

México: 6.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

¿En qué canal ver The Strongest vs. U. Católica?

Este encuentro podrás disfrutarlo a través de las pantallas de ESPN y Fox Sports 2. Asimismo, sigue todas las jugadas, incidencias, detalles y goles en el minuto a minuto del portal de www.larepublica.pe.

¿Dónde ver The Strongest vs. U. Católica ONLINE?

Para que no te pierdas ningún incidente del The Strongest vs. U. Católica deberás conectarte a la web de La República Deportes. Precisamente en esta nota encontrarás toda la información acerca de este compromiso, como el minuto a minuto, goles y el mejor resumen de la fecha.

Además, también podrás seguirlo por ESPN Play, app de ESPN a la que tienen acceso todos sus suscriptores. Vía streaming, este partido será transmitido gracias a Facebook Watch y Star Plus.

The Strongest vs. U. Católica: posibles alineaciones

The Strongest: G. Viscarra, D. Wayar, G. Castillo, I. Benegas, J. Aponte, S. Torres, F. Saucedo, J. Villamil, R. Amaral, J. Chura, E. Triverio.

Universidad Católica: Cuero, Anangonó, Rentería, Mosquera, Carabali Martinez, Minda, Zamora, Chalá, Martínez Borja, Díaz.

¿Dónde se juega el The Strongest vs. U. Católica?

El cotejo se disputará en el Estadio Hernando Siles, de La Paz, Bolivia. Este recinto tiene capacidad para 41.143 espectadores y es el escenario de los partidos donde la selección boliviana juega de local.