[EN VIVO] Transmisión del partido Olimpia vs. Fluminense HOY por Copa Libertadores

Olimpia vs. Fluminense EN VIVO se enfrentan en el estadio Defensores del Chaco vía ESPN y Star Plus por la vuelta de la Fase 3 en la Copa Libertadores 2022. El choque se inicia a las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora de Paraguay), con TRANSMISIÓN ONLINE a través de La República Deportes, donde encuentras las alineaciones confirmadas, el minuto a minuto con videos de goles y el marcador actualizado de este y otros partidos de hoy.

Olimpia vs. Fluminense TRANSMISIÓN EN VIVO

En Vivo: Olimpia vs. Fluminense por la Copa Libertadores 19:00 Alineación confirmada de Olimpia Así sale el Decano de Paraguay.

Alineaciones Olimpia vs. Fluminense

Equipo titular del Decano. Foto: Club Olimpia

Fluminense: Fábio, Cris Silva, David Braz, Felipe Melo, Nino, Calegari, Martinelli, André, Jhon Arias, Luiz Henrique, Germán Cano.

Formación del Fluzao. Foto: Fluminense

Olimpia vs. Fluminense: ficha del partido

Partido Olimpia vs. Fluminense ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 16 de marzo ¿A qué hora? 7.30 p. m. (Perú), 9.30 p. m. (Paraguay) ¿Dónde? Estadio Defensores del Chaco ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora juega Olimpia vs. Fluminense?

En Paraguay, el juego Olimpia vs. Fluminense se iniciará a las 7.30 p. m. (horario de Perú). Consulta la guía de horarios para otros países de la región.

Paraguay: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

México: 6.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m

España: 1.30 a. m. (jueves 17).

Obligado a ganar por la derrota sufrida en el duelo de ida, Olimpia de Paraguay buscará hacerse fuerte como local con el apoyo de su gente para sacar adelante la llave ante Fluminense y meterse en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022.

El equipo albinegro cayó 3-1 en el primer cruce y ahora necesita vencer por al menos tres tantos para revertir el marcador global. Un triunfo 2-0 le permitiría igualar la serie y forzar el tiempo extra y una eventual definición por penales en caso de persistir la igualdad.

Al Fluzao, en cambio, le basta incluso con una derrota por la mínima para convertirse en el noveno club brasileño entre los 32 que disputarán la etapa regular de la Copa. El delantero argentino Germán Cano, luego de su doblete en Río, será la principal carta de gol para esta revancha.

Esta será la cuarta vez que Olimpia y Fluminense se enfrenten en la historia de la Libertadores. De los tres cruces previos, cada uno ganó en una oportunidad y la restante culminó en un empate 0-0.

¿Qué canal transmite Olimpia vs. Fluminense?

En todos los países hispanohablantes de Sudamérica, excepto Argentina y Chile, el canal encargado de televisar el Olimpia vs. Fluminense será ESPN.

Argentina: Fox Sports

Bolivia: ESPN

Brasil: GUIGO, Star+, SBT, NOW NET e Claro, ESPN

Chile: Fox Sports 1

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT.

¿Dónde ver Olimpia vs. Fluminense por internet?

Para que no te pierdas del Olimpia vs. Fluminense por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su programación los duelos televisados por la cadena ESPN. En caso no cuentes con acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Posibles formaciones de Olimpia vs. Fluminense

Olimpia: Gastón Olveira; Sergio Otálvaro, Saúl Salcedo, Antolín Alcaraz, Mateo Gamarra; Alejandro Silva, Marcos Gómez, Richard Ortiz, Fernando Cardozo; Guillermo Paiva y Jorge Recalde. DT: Julio César Cáceres.

Gastón Olveira; Sergio Otálvaro, Saúl Salcedo, Antolín Alcaraz, Mateo Gamarra; Alejandro Silva, Marcos Gómez, Richard Ortiz, Fernando Cardozo; Guillermo Paiva y Jorge Recalde. Julio César Cáceres. Fluminense: Fabio; Nino, Felipe Melo, David Braz; André, Yago Felipe, Calegari, Cristiano; Luiz Henrique, Willian Bigode y Germán Ezequiel Cano. DT: Abel Braga.

Historial de Olimpia vs. Fluminense

Fluminense 3-1 Olimpia | 09.03.22

Olimpia 2-1 Fluminense | 29.05.13

Fluminense 0-0 Olimpia | 22.05.13.

¿Dónde juegan Olimpia vs. Fluminense?

El escenario de este cruce será el estadio Defensores del Chaco, principal recinto deportivo de Paraguay y sede habitual para los juegos como local de la selección albirroja.