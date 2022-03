¿Cuándo y a qué hora juegan The Strongest vs. U. Católica por la Copa Libertadores 2022?

The Strongest y U. Católica protagonizarán uno de los partidos más emocionantes por la Fase 3 de la Copa libertadores 2022, pues ambos conjuntos buscan uno de los últimos cupos para integrar la Fase de Grupos del torneo continental. En esta nota podrás saber todo acerca de este apasionante choque, cuándo juegan, a qué hora, dónde y cómo verlo en vivo.

Luego de empatar a cero en el cotejo de ida, que se jugó en Quito, The Strongest y la Universidad Católica definirán la llave en la altura de la Paz, pues se verán las caras en el Estadio Hernando Siles. A priori, los locales parten como favorito; no obstante, la visita buscará dar la sorpresa .

Previa The Strongest vs. U Católica

Cuándo y a qué hora juegan The Strongest vs. U Católica

La contienda entre The Strongest vs. U Católica se llevará a cabo este jueves 17 de marzo desde las 7.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Hernando Siles de la Paz. Revisa aquí la programación según tu región.

México: 6.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

¿En qué canal ver The Strongest vs. U Católica?

La transmisión del duelo entre The Strongest vs. U Católica estará a cargo de Facebook Watch, a través de la cuenta oficial de la Conmebol Libertadores.

Ambos conjuntos viven realidades completamente diferentes, pues desde que se midieron en Quito, The Strongest perdió por la mínima ante Bolívar en el clásico por la sexta fecha de la Copa Tigo boliviana. Por otro lado, la Universidad Católica de Ecuador empató a uno con Macará por la Liga Pro ecuatoriana.

El equipo que quede eliminado de la Fase 3 pasará directamente a la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana 2022, mientras que el ganador irá al de la Copa Libertadores 2022. Cabe resaltar que el primer torneo arrancó el 8 de marzo y se están jugando las fases previas, mientras que el sorteo del segundo será el 25 de marzo y tendrá como fecha inicial 5 de abril.

¿Dónde ver The Strongest vs. U Católica por internet?

Para que no te pierdas ningún incidente del The Strongest vs. U. Católica deberás conectarte a la web de La República Deportes. Precisamente en esta nota encontrarás toda la información acerca de este compromiso, como el minuto a minuto, goles y el mejor resumen de la fecha.

The Strongest vs. U Católica: posibles alineaciones

The Strongest: G. Viscarra, D. Wayar, G. Castillo, I. Benegas, J. Aponte, S. Torres, F. Saucedo, J. Villamil, R. Amaral, J. Chura, E. Triverio.

Universidad Católica: J. Cárdenas, G. Anangonó, R. Rentería, Y. Mosquera, L. Loor, S. Zamora, K. Minda, W. Chalá, F. Martínez, C. Martínez Borja.

¿Dónde van a jugar The Strongest vs. U Católica?