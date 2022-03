¿Cómo ver el partido Barcelona vs. Galatasaray por la Europa League vía Star Plus?

Barcelona vs. Galatasaray se enfrentan EN VIVO este jueves 17 de marzo desde las 12.45 p. m. por la vuelta de los octavos de final de la Europa League. El compromiso de los blaugranas tendrá como escenario el Nef Stadyumu y contará con la transmisión de Star Plus vía streaming. Asimismo, podrás seguir el relato minuto a minuto de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes.

Barcelona vs. Galatasaray: ficha del partido

Partido Barcelona vs. Galatasaray ¿Cuándo juegan? Jueves 17 de marzo ¿A qué hora juegan? 12.45 p. m. (hora peruana) ¿Qué canal transmite? Star Plus ¿Dónde juegan? Nef Stadyumu

Barcelona vs. Galatasaray: la previa

¿Repetirán la historia? Barcelona tiene muy presente lo ocurrido en la serie ante Napoli en los dieciseisavos de final de la Europa League . En aquella ocasión, los blaugranas igualaron en el Camp Nou y, más tarde, definieron la llave de visita.

En los octavos de final, el Galatasaray logró rescatar un empate 0-0 en Cataluña, y todo culminará en el Infierno de Estambul. El propio Xavi Hernández se mostró autocrítico en conferencia de prensa y enfatizó en que este cotejo será una final y que tendrán que realizar una presentación similar a la de la ronda anterior.

Por su parte, el conjunto turco espera hacerse fuerte ante su gente y buscará un resultado que lo coloque entre los ocho mejores del torneo. Recordemos que el primer enfrentamiento tuvo como figura al portero Iñaki Peña, quien se formó en las canteras del conjunto culé.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Galatasaray?

El enfrentamiento entre Barcelona vs. Galatasaray empezará a partir de las 12.45 p. m. (hora peruana). Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

Perú: 12.45 p. m.

Colombia: 12.45 p. m.

Ecuador: 12.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Argentina: 2.45 p. m.

Brasil: 2.45 p. m.

Uruguay: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

España: 6.45 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Barcelona vs. Galatasaray?

El partido entre Barcelona vs. Galatasaray será transmitido por ESPN y vía streaming por Star+ para toda Latinoamérica. Dicha señal cuenta con los derechos de transmisión de eventos como la Champions League y la Europa League.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Barcelona vs. Galatasaray?

Para acceder a Star Plus y ver el Barcelona vs. Galatasaray, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio de streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Barcelona vs. Galatasaray ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del choque Barcelona vs. Galatasaray por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Barcelona vs. Galatasaray: alineaciones probables

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araujo, Pique, Jordi Alba; Pedri, De Jong, Busquets; Traoré, Aubameyang, Depay.

Ter Stegen; Dest, Araujo, Pique, Jordi Alba; Pedri, De Jong, Busquets; Traoré, Aubameyang, Depay. Galatasaray: Peña; Elabdellaoui, Nelsson, Marcao, van Aanholt; Antalyali, Kilinc, Feghouli, Kutlu, Akturkoglu; Mohamed.

¿Dónde se jugará el partido Barcelona vs. Galatasaray?

El partido entre Barcelona vs. Galatasaray por la vuelta de los octavos de final de la Europa League se jugará en el Nef Stadyumu, ubicado en la ciudad de Estambul. Dicho recinto es conocido como El Infierno de Estambul y cuenta con una capacidad para más de 52.000 espectadores.

Barcelona vs. Galatasaray: últimos enfrentamientos