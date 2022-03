¡Van por todo! Jairo Concha reveló que la selección peruana buscará la clasificación directa

Objetivo claro. Quedan pocos días para que se definan los cupos a la próxima Copa del Mundo y la selección peruana se mantiene en una posición expectante con miras a la última fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022. Una de las sorpresas en la lista de convocados de Ricardo Gareca fue el volante Jairo Concha.

Tras su buena campaña con Alianza Lima, el joven futbolista fue considerado por el comando técnico de la Bicolor para los primeros cotejos del año. Si bien no logró debutar en el certamen continental, el jugador manifestó que se encuentra mentalizado en la clasificación. “ La idea es clasificar al Mundial de manera directa, pensamos en eso ”, manifestó en diálogo con RPP Deportes.

Jairo Concha jugó en las divisiones inferiores de la selección peruana. Foto: Selección peruana

Asimismo, se pronunció sobre los rivales de la Blanquirroja. “Uruguay y Paraguay son selecciones fuertes, sobre todo Uruguay de local. Pero si nosotros hacemos nuestro juego, podremos hacerle daño. Con Paraguay tenemos la obligación de ganar al ser locales”, agregó.

El mediocampista de 22 años reveló que el ‘Tigre’ prefiere ubicarlo en posiciones distintas a las que juega en su club. “ En la selección me han dicho que me pueden utilizar en varias posiciones. En Alianza Lima juego de volante interior, en los amistosos de selección me tocó de enganche y creo que puedo desenvolverme bien en ambas ”, puntualizó.

Por otra parte, el deportista blanquiazul fue enfático al mencionar que siempre tuvo el sueño de ir al Mundial, sobre todo por la experiencia que tuvo en Rusia 2018. “Cuando fui como sparring (de la selección) a Rusia, soñaba con ser parte de la selección mayor. Si esta vez clasificamos, ojalá yo sea parte de la delegación”, indicó.