¡A llenar el Monumental! Inició la venta de entradas para el superclásico River vs. Boca

Quedan cuatro días para que se dispute el superclásico del fútbol argentino, River Plate vs. Boca Juniors, en el Estadio Monumental de Buenos Aires. El duelo, correspondiente a la jornada 7 (fecha de los clásicos), iniciará a las 5.00 p. m. (hora peruana). Previo al comienzo de este duelo, el cuadro millonario anunció, a través de sus redes sociales, que ya se empezaron a vender los boletos para este partido.

Desde las 8.00 a. m. (hora peruana) de este miércoles 16 de marzo, los socios sin “Tu lugar en el Monumental” empezaron a adquirir sus entradas. Una vez agotado el stock, los miembros de “Somos River” podrán comprar un boleto desde las 4.00 p. m. (hora peruana).

“Una vez confirmada la compra, la ubicación se cargará automáticamente al Carnet Único, con el cual se ingresará al Monumental sin la necesidad de realizar trámites adicionales”, se lee en el comunicado del cuadro millonario.

El clásico River Plate vs. Boca Juniors se jugará en el Estadio Monumental de Núñez. Foto: AFP

Tal como indica el club en su sitio oficial, en caso de no haber solicitado el Carnet Único (identificación del socio y miembro de “Somos River”), no se podrán comprar entradas. Además, si no posee dicho documento, así como el pase sanitario, el hincha no podrá ingresar al estadio el día del partido.