Paul Pogba denunció invasión a su casa durante eliminación del Manchester United

El delantero Paul Pogba quedó eliminado de la Champions League el último martes luego de la derrota de Manchester United contra Atlético de Madrid. No obstante, la peor noticia la recibió poco después, cuando fue alertado que ladrones irrumpieron en su casa mientras sus hijos dormían y él disputaba los minutos finales del cotejo en Old Trafford.

“Anoche, la peor pesadilla de nuestra familia se hizo realidad cuando irrumpieron y robaron en nuestra casa mientras nuestros bebés dormían en sus habitaciones”, publicó el jugador francés en sus redes sociales. Aunque no dio detalles de las pertenencias sustraídas, el futbolista sostuvo que vio vulnerada su “sensación de seguridad y protección” con este asalto a su propiedad.

“Los ladrones estuvieron en nuestra casa por menos de cinco minutos, pero en ese tiempo nos quitaron algo más valioso que cualquier cosa que tuviéramos: nuestra sensación de seguridad y protección”, agregó Pogba.

Testimonio de Paul Pogba. Foto: captura de Twitter

“Esto ocurrió durante los últimos minutos del partido de anoche (martes), cuando sabían que no estaríamos. Mi esposa y yo corrimos a casa sin saber si nuestros hijos estarían a salvo e ilesos. Como padre, no hay peor sentimiento en este mundo no estar ahí para proteger a hijos”, culminó el campeón del mundo en Rusia 2018, quien ofreció una recompensa para cualquiera que pudiera darle pistas que le permitan resolver este caso.

Paul Pogba dejaría Manchester United

Según el diario británico The Sun, el entrenador personal de Pogba, Coach Meddy, le confirmó a la web Calciomercato que el galo no continuará en el United para la próxima temporada, pues no ha renovado su contrato, que vence en junio de este año.

“Creo que es correcto que él mire hacia otro lado, quizás el Manchester también quiere renovarse y lo más sensato es separarse”, fueron las palabras del preparador físico.