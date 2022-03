Ruggeri destroza a los políticos: “Argentina está así por ustedes; se tienen que ir todos”

Óscar Ruggeri, campeón del mundo con Argentina en 1986, explotó contra la clase política tras recordar el caso de un niño que necesita juntar 600.000 euros para poder pagar un tratamiento médico en Barcelona. El menor fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda tipo B. El exjugador exigió al Estado argentino que financie este y otros casos de niños con enfermedades graves.

“Me da impotencia porque tenemos que salir todos a colaborar y a buscar plata, y como ese chico hay un montón en el país. Y para los políticos esos nenes no son prioridad”, resaltó durante el programa F90 de ESPN.

“Los nenes se están ***** de hambre, hay pibes enfermos y ellos no les dan bola. Despierten, loco, que los pusimos ahí para que administren la plata que nosotros pagamos. No son los dueños de todo, son administradores”, agregó.

Ruggeri furioso con la clase política

El ‘Cabezón’ continuó con mucho enojo. “¿Cómo un nene va a depender de que juntemos la plata para que le hagan el trasplante en Barcelona para darle la vida y devolverlo a su casa con su familia? Cuando en realidad tendría que ser: ‘¿Qué pasó, Kevin? Un avión para la familia. Vamos que se van a Barcelona y le van a hacer el trasplante urgente porque encima no hay tiempo’”, expuso.

“ Dale, loco. Los aviones que usan los políticos que se van de un lugar al otro, el avión sanitario ese que lo usan las familias, me da una impotencia… Me da una rabia cuando los escucho”, añadió.

También dio a conocer que sus opiniones sobre los políticos le trae problemas. “No me importa que me manden a la AFIP, porque me la mandan todos los años, me investigan permanentemente. No me importa porque siempre pagué. Yo pago lo que me dice mi contador, úsenla bien, como corresponde, para los que la necesitan de verdad”, resaltó.

Óscar Ruggeri quiere que se vayan todos

El argentino también comentó que lo mejor es que todos los políticos se vayan porque “no hicieron nada”. “Se tendrían que ir todos, dejarnos a nosotros solos. Seguro que lo hacemos mejor que ustedes, sin ninguna cabeza. Porque así no hicieron nada. ‘Versean’, solamente ahora hablan de quién se va a presentar en dos años”