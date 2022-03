Lionel Messi es tildado de “marciano sin sentimientos” al ser comparado con Cristiano

Lionel Messi se encuentra en el ojo de la tormenta por la eliminación del PSG en la Champions League. Perder junto a sus compañeros ante el Real Madrid cuando tenían la llave a su favor, ha sido el detonante para que los hinchas parisinos y otras figuras ligadas al deporte rey direccionen su artillería contra el argentino que llegó como estrella para que el club parisino logre objetivos.

Una de las figuras que se sumó a la ola de críticas fue Paulo Di Cano, exdelantero de la selección de Italia, que no se guardó nada en una entrevista con Sky Sports.

“Se acaba el partido, Messi sale, se toca el pelo y no tiene emociones. Miren a Cristiano Ronaldo: ¿me pones en el banquillo ante el City? Me voy a Portugal, regreso y marcó un hat-trick. Entre los dos, y no por talento, prefiero al humano que se construyó él solo con un alma y un corazón al marciano sin sentimientos”, señaló Di Canio.

El exfutbolista de la Juventus señaló que al ‘10′ de la selección argentina le hizo falta carácter para sostener la ventaja del PSG sobre Real Madrid.

“Se notó su falta de carácter, algo que se cuestionó también en la selección. Está claro que pueden silbarlo. Lo ficharon y era el sueño, la maravilla y luego la actitud fue distinta”, agregó.