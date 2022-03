[ESPN 2 EN VIVO] Barcelona vs. Galatasaray por la Europa League: ¿a qué hora y dónde juegan?

MIRA AQUÍ EN VIVO Barcelona vs. Galatasaray. Ambos equipos se enfrentarán por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Europa League este jueves 17 de marzo. El duelo iniciará a las 3.00 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de ESPN 2 y Star Plus. Además, podrás seguir el minuto a minuto en la web de La República Deportes.

Barcelona vs. Galatasaray: posibles alineaciones

Barcelona: Marc-André Ter Stegen; Sergiño Dest, Gerard Piqué, Éric Garcia, Jordi Alba; Pedri, Sergio Busquets, Frenkie De Jong; Ferran Torres, Gavi y Pierre Emerick Aubameyang.

Marc-André Ter Stegen; Sergiño Dest, Gerard Piqué, Éric Garcia, Jordi Alba; Pedri, Sergio Busquets, Frenkie De Jong; Ferran Torres, Gavi y Pierre Emerick Aubameyang. Galatasaray: Iñaki Peña; Sacha Boey, Marcão, Víctor Nelsson, Patrick Van Aanholt; Taylan Antalyali, Berkan Kutlu; Ryan Babel, Sofiane Feghouli, Kerem Aktürkoglu; y Mostafa Mohamed.

Barcelona vs. Galatasaray: ficha del partido

Partido Barcelona vs. Galatasaray ¿Cuándo juegan? Jueves 17 de marzo ¿Dónde? Nef Stadyumu ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN 2 y Star Plus

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Galatasaray?

El duelo entre Barcelona vs. Galatasaray se jugará este jueves 17 de marzo desde las 3.00 p. m. (hora peruana).

México: 2.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

¿En qué canal ver Barcelona vs. Galatasaray?

La transmisión del Barcelona vs. Galatasaray estará a cargo del canal ESPN 2 y la aplicación streaming Star Plus para toda Latinoamérica. Revisa aquí la programación según tu región.

Argentina: ESPN, ESPN 2, Star +

Bolivia: ESPN 2, Star +

Chile: ESPN 2, Star +

Colombia: ESPN 2, Star +

Ecuador: ESPN 2, Star +

Paraguay: ESPN 2, Star +

Perú: ESPN 2, Star +

Uruguay: ESPN 2, Star +

Venezuela: ESPN 2, Star +.

Barcelona vs. Galatasaray vía ESPN 2

Argentina: canal 25 y 155 (Antina), canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 104 Y 1009 (Telecentro), canal 23 y 102 (Cablevisión), canal 15, 103 y 1003 (Supercanal), canal 18 y 202 (Cabletel), canal 22, 103 y 822 (Express), canal 18, 101 y 616 (Cablevideo Digital).

Bolivia: canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo).

Chile: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 482 y 886 (Movistar TV), canal 175 y 475 (Claro TV).

Colombia: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV).

Ecuador: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV).

Paraguay: canal 104 (Tigo).

Perú: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV).

Uruguay: canal 622 y 1622 (DirecTV).

Venezuela: canal 622 y 1622 (SimpleTV), canal 485 (Movistar TV), canal 105 y 106 (Inter Satelital), canal 503 (CANTV), canal 43 (Vencable), canal 39 (TV Zamora).

Barcelona vs. Galatasaray vía Star Plus

En Star Plus puedes encontrar una variedad de eventos deportivos además del Barcelona vs. Galatasaray. La oferta de este servicio incluye todos los cotejos disponibles en la cadena ESPN no solo de fútbol, sino también de disciplinas como tenis, básquetbol, béisbol, etc.

¿Dónde juegan Barcelona vs. Galatasaray?

El encuentro entre Barcelona vs. Galatasaray se disputará en el Nef Stadyumu.