➤ Sport Boys vs. Ayacucho FC: ¿a qué hora y dónde ver el partido de hoy por Copa Sudamericana?

Ver Sport Boys vs. Ayacucho FC EN VIVO y DIRECTO este miércoles 16 de marzo por la fase previa de la Copa Sudamericana 2022. El duelo comenzará a las 7.30 p. m. (hora peruana) y se disputará en el Estadio Nacional de Lima.

El partido de hoy será trasmitido por la señal de DirecTV Sports. También habrá una cobertura GRATIS ONLINE del MINUTO A MINUTO en la web de La República Deportes, donde encontrarás las alineaciones confirmadas, goles y todas las incidencias de la Conmebol Sudamericana.

Sport Boys vs. Ayacucho FC: previa

En el partido de ida, el Ayacucho logró una victoria por 2-0 ante el Boys con goles de Aldair Salazar y del uruguayo Nicolás Royón, lo cual le permite acudir con confianza a la cita del miércoles. Sin embargo, el conjunto blanco, dirigido por el uruguayo Alejandro Apud, perdió el paso en el torneo apertura peruano y cayó derrotado ante el Binacional por 2-3 el último fin de semana.

Los zorros han llamado a sus hinchas en la ciudad de Lima, donde se disputará el encuentro, para que alienten a su equipo desde la tribuna oriente del Estadio Nacional. El Sport Boys también sufrió otro bajón en la Liga 1 peruana, al caer por 1-2 ante el Deportivo Municipal.

Pero, ante la cita sudamericana, el estratega argentino Walter Fiori aseguró que alineará en el Boys a un equipo totalmente ofensivo. ”Estaremos mentalizados para el duelo de vuelta por la Copa Sudamericana ante Ayacucho FC; iremos por la victoria”, afirmó el delantero Diego Saffadi a Radio Nacional.

Con información de EFE

Sport Boys vs. Ayacucho FC: ficha del partido

Partida Sport Boys vs. Ayacucho FC ¿Cuándo juegan? HOY 16 de marzo ¿A qué hora? 7.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Nacional ¿En qué canal? DirecTV Sports

Sport Boys vs. Ayacucho FC: posibles alineaciones

Sport Boys: Patricio Álvarez; Christian Flores, Junior Huerto, Luis Ramírez, Jesús Chávez; Renzo Revoredo, Mario Palomino, Edy Rentería, Eduardo Uribe; Víctor Bazán, Jostin Alarcón. DT: Walter Fiori.

¿A qué hora juegan Sport Boys vs. Ayacucho FC por Copa Sudamericana?

Sport Boys vs. Ayacucho FC se verán las caras por la Copa Sudamericana desde la 7.30 p. m. en las instalaciones del Estadio Nacional este miércoles 16 de marzo. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú, Ecuador, Colombia: 7.30 p. m.

Bolivia, Venezuela, Estados Unidos (ET): 8.30 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay: 9.30 p. m.

¿En qué canal VER EN VIVO Sport Boys vs. Ayacucho FC por DirecTV Sports?

Perú: directvsports.com, DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Sports App

Argentina: directvsports.com, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports App

Brasil: ESPN Brasil, GUIGO, NOW NET e Claro

Chile: DIRECTV Sports Chile, directvsports.com, DIRECTV Sports App

Colombia: directvsports.com, DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador: directvsports.com, DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Sports App

México: Blue To Go Video Everywhere

Uruguay: DIRECTV Sports App, directvsports.com, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Sports App, directvsports.com, DIRECTV Sports Venezuela.

¿Cómo ver DirecTV Sports en Sudamérica?

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver Sport Boys vs. Ayacucho FC ONLINE por DirecTV Sports?

Si quieres ver Sport Boys vs. Ayacucho FC por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es la cobertura GRATIS ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google

Ve a la opción búsqueda y escribe “DirecTV Go”

Selecciona la opción descargar e instálala

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder, entra a www.directvgo.com con tus credenciales de MiDIRECTV. Así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

¿Dónde juegan Sport Boys vs. Ayacucho FC?

El recinto que acogerá el partido de Copa Sudamericana entre Sport Boys vs. Ayacucho FC es el Estadio Nacional de Lima.